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Платформа Digital Q.Tasks от «Диасофт» упростит контроль исполнения задач и бизнес-процессов

Управление бизнес-процессами и контроль исполнения задач становятся ключевыми факторами успеха любой компании. Систематизация и автоматизация этих процессов позволяет не только повысить эффективность, но и существенно сэкономить время и ресурсы и избежать ошибок из-за человеческого фактора.

Платформа Digital Q.Tasks от «Диасофт» полностью заменяет Jira и превосходит ее по функциональности – помимо возможностей комплексного управления задачами, платформа помогает контролировать соблюдение бизнес-процессов организации. Основная особенность Digital Q.Tasks заключается в ее способности адаптироваться под нужды компании, предоставляя решения для любых отраслевых задач. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Благодаря Digital Q.Tasks задачи организации из разных ИТ-систем объединены в едином пространстве и связаны с бизнес-процессами. При этом, по умолчанию пользователь видит только задачи в своей зоне ответственности и в той приоритетности, в которой их нужно выполнить, что облегчает распределение ролей и обязанностей. Напоминания и уведомления помогают держать команду в курсе текущих задач и предстоящих дедлайнов. Задачи, срок выполнения которых истек, подсвечиваются – на общем дашборде отображаются ошибки, требующие внимания команды, а также их приоритет исправления. Таким образом, Digital Q.Tasks способствует управлению командой, минимизируя риск недопонимания и ошибок в работе.

Платформа включает аналитические инструменты, которые позволяют анализировать текущую эффективность бизнес-процессов. Руководство компании получает возможность оперативно принимать обоснованные решения.

Digital Q.Tasks – это платформа для управления задачами, которая помогает бизнесу превращать идеи в действия, обеспечивая контроль на всех этапах взаимодействия с корпоративными процессами. Платформа подходит для организаций любого масштаба. Платформа Digital Q.Tasks входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q.

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