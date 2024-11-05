«Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус»

Пивоваренная компания «Балтика» и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить электронные транспортные документы полного цикла. «Балтика» сможет обмениваться и подписывать всю цепочку транспортных документов в электронном формате, тем самым исключив необходимость ручного ввода. Транспортный электронный документооборот (ТрЭДО) обеспечит эффективность и безопасность логистических процессов, поможет сэкономить финансовые и административные ресурсы, а также время. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Благодаря цифровизации документооборота время на оформление и подписание документов при отправке и приемке груза уменьшится до 40%. Транспортные документы будут отправляться мгновенно, что снизит время от отправки груза до получения оплаты грузоотправителем. Не менее важными факторами для компании станут гарантия от утери документов и экономия на хранении бумажных архивов.

Система автоматизирует весь процесс от подготовки документов водителя и других специалистов до выхода транспортного средства на маршрут и обеспечит прозрачность, исключит ошибки, которые могут привести к штрафам, непредвиденным коммерческим расходам, убыткам и аварийным ситуациям.

Цифровые документы будут интегрированы в логистические системы «Балтики», и водители смогут могут получать и подписывать цифровые перевозочные документы прямо через мобильное приложение. Система автоматически зафиксирует необходимые данные о транспортировке грузов и состоянии транспортных средств и отследит изменения в режиме реального времени.

Транспортный ЭДО от «СберКорус» позволит водителям и техническим специалистам «Балтики» проходить предписанные законом предрейсовые технические и медицинские осмотры и проверки через мобильное приложение, что сэкономит время и повысит уровень безопасности транспортной логистики.

Директор по клиентскому сервису пивоваренной компании «Балтика» Иван Канаев: «Без лишней скромности можно сказать, что мы живем в эпоху революции электронного документооборота. Перевод транспортных документов в электронный вид на данный момент одна из приоритетных задач для "Балтики" ввиду изменений в законодательстве о перевозке алкогольной продукции. Мы всесторонне подходим к данному вопросу и заблаговременно подготавливаем наши бизнес-процессы и инструменты к новым реалиям».

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова: «Надеемся, что внедрение электронного документооборота для перевозки алкогольной продукции приведет к еще большей прозрачности всей производственно-сбытовой цепочки, а значит снизит риски попадания на рынок нелегального продукта».

Генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов: «Использование сервиса «Транспортного ЭДО» значительно ускоряет прохождение машинами процессов на месте приемки и отгрузки товара. Если обычно проверка одной транспортной накладной занимает не менее 15 минут, то после внедрения решения от «СберКорус» — не более 1 минуты. «Балтика» и «СберКорус» выступают в данном случае партнерами по внедрению передовых решений цифровизации транспортного документооборота. Электронную транспортную накладную непросто внедрить из-за кастомизации процессов для каждого клиента, поэтому мы рекомендуем компаниям начинать с простых шагов навстречу транспортному ЭДО. Это поможет удобно отработать все технические и организационные вопросы. Уже сейчас стоит готовиться к переходу на электронные документы, чтобы успеть адаптировать бизнес-процессы до того, как это станет обязательным».