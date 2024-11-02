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В МФТИ создали ИИ-ассистента для сценариста 

Студенты Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ разработали программу для генерации сценариев художественных биографических фильмов и сериалов с помощью LLM. Цифровой инструмент получил название ScreenplayCraftAI. Программа размещена в открытом доступе на GitHub. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

ИИ-ассистент должен взять на себя рутинные (по мнению разработчиков) задачи: генерацию идей, редактирование уже готовых сценариев, а также выступить в роли посредника (цифровой доской) в тех случаях, когда над текстом работают несколько авторов одновременно.

Использование программы позволит существенно сократить время и упростить процесс подготовки сценариев для кино и телевидения. К примеру, на генерацию текста для 40-минутного эпизода сериала нейросети потребуется 20 минут.

«Форматирование и структуризация запроса на основе информации из базы данных происходят за доли секунды. Подготовка качественной биографии (а мы разрабатывали приложение для генерации сценариев биографических фильмов) , выбор источника информации о главном герое и подбор требований для указания в запросе, конечно, требуют времени. В среднем, чтобы найти сайт с биографией и выделить ключевые факты для освещения, на одну персону у нас уходило не более пяти минут», — сказал студент ФПМИ МФТИ Сергей Кунин-Богоявленский.

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МФТИ
Пример работы ScreenplayCraftAI над сценарием

Для упрощения задачи по подготовке сценария разработчики ScreenplayCraftAI предлагают разбить процесс на три этапа: подготовка данных о персонах или событиях, которым будет посвящен художественный текст; форматирование запроса (промпта) для подачи его на вход большой языковой модели (LLM); общение с агентом LLM в режиме Chat completion посредством доступных API. Представленное решение использует Mistral AI API.

«Стилистика, формат, релевантные примеры текстов и другие требования к сценарию достаточно указать в запросе к агенту. Таким образом, продукт легко адаптируется к генерации разноплановых текстов: новелл, телесериалов, документальных фильмов. Подготовка качественной биографии, структурированный запрос с акцентом на нужные детали и хорошая обертка над API – залог успешного решения задачи генерации сценария. Именно по такому принципу и работает наше приложение», — сказал студент ФПМИ МФТИ Владислав Смирнов.

Цифровые инструменты действительно обходят по скорости работы профессионалов и отлично справляются с описанием отдельных сцен, но в части создания сложных сюжетных линий ИИ пока уступает человеку. При этом сгенерированные тексты имеют существенные недостатки — шаблонность, схематичность в описании действий и диалогов персонажей.

Поэтому, уверены разработчики ScreenplayCraftAI, действующим сценаристам не стоит опасаться того, что из-за нейросетей они останутся без работы.

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