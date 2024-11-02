В Алтайском ГАУ изготовили и провели первое испытание ремкомплекта для агродрона XAG P100

Второго ноября в Алтайском государственном аграрном университете прошли испытания ступицы винтомоторной группы, разработанной и изготовленной молодежной инженерной командой вуза по заказу компании «Хизара». Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

Напомним, что в июле 2024 г. по итогам проведенного АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» открытого отбора провайдеров для подготовки участников молодежных инженерных команд в рамках построения гибких образовательных траекторий федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» Алтайский ГАУ получил статус Опорного центра.

По условиям отбора АГАУ должен разработать программу дополнительного образования и подготовить по ней молодежную инженерную команду для решения конкретных задач в сфере технического обслуживания и конструирования беспилотных авиационных систем.

Алтайском ГАУ изготовили и провели первое испытание ремкомплекта для агродрона XAG P100

Учеными Алтайского ГАУ под руководством д.т.н., доцента Дмитрия Пирожкова была разработана программа «Подготовка инженерных команд для решения задачи по изготовлению комплекта расходников на ТО дронов XAG Р100». Она стартовала 30 сентября. Программа ориентирована на запросы компаний, эксплуатирующих сельскохозяйственные дроны в Алтайском крае.

Сегодня участники команды представили заказчику – компании «Хизара», которая занимается предоставлением услуг по обработке полей с помощью дронов, опытный образец ступицы винтомоторной группы для дрона XAG Р100. Именно эти дроны эксплуатируются компанией, а в целом, занимают половину рынка агробеспилотников в России.

«У нас второй год эксплуатации агродронов XAG Р100 показал, что при максимальной загрузке бака оригинальные ступицы винтомоторной группы выходят из строя примерно каждые две недели, максимум один месяц работы! При этом, когда ступица выходит из строя, дрон падает в поле и получает повреждения. Вместе с молодежной инженерной командой Алтайского ГАУ мы решили усовершенствовать ступицу, чтобы ее хватало минимум на полевой сезон, а он у нас длится шесть месяцев!», — сказал генеральный директор ООО «Хизара» Алексей Ковалев.

Новая ступица была разработана молодежной инженерной командой Алтайского ГАУ под руководством Дмитрия Пирожкова. Студент Инженерного факультета Владислав Холкин тщательно снял размеры с оригинальной детали и сделал ее 3D модель в специальной программной среде. Молодежная инженерная команда, состоящая из студентов инженерного и агрономического факультетов Алтайского ГАУ, используя полученные компетенции в рамках реализуемой программы дополнительного образования, разработала конструкцию новой ступицы.

Изготовленная деталь была установлена на дрон XAG Р100, после чего были успешно проведены тестовые полеты с подъемом на высоту до 10 метров и выполнением простейших маневров.

«Оригинальная ступица, произведенная в КНР, сделана из двух частей. Нижняя часть – очень сложная для изготовления деталь. Она изготавливается либо литьем под давлением, либо фрезерованием на станке с ЧПУ из цельной алюминиевой заготовки, что сложно и дорого. В Барнауле, например, мы не нашли предприятие, которое могло бы это сделать. Поэтому мы предложили свой вариант конструкции ступицы. Сделали ее разборной, составной из нескольких деталей, которые скручиваются на винтах. Ступица получилась проще и дешевле в производстве. Пока она изготовлена из стали. Поэтому на 150 г тяжелее оригинальной. Зато прочнее! Но можно в будущем делать ее и из алюминия. Испытания показали, что даже с такой массой дрон летает без проблем!», — рассказал Дмитрий Пирожков.

Как уточнил ученый АГАУ, такую ступицу можно изготовить по готовому чертежу на любом предприятии, где есть станок для лазерной резки металла. Только в Барнауле таких предприятий больше 20.

Выигрывает отечественная ступица и по стоимости. Если оригинальная деталь стоит пять тыс. рублей (и еще нужно ждать ее доставку из КНР!), то изготовление новой команде АГАУ обошлась всего в три тыс. руб. При этом, как говорит Дмитрий Пирожков, речь идет об опытном единичном экземпляре. Если деталь пойдет в серийное производство, стоимость ее существенно снизится. Да и изготавливается ступица на лазерном станке в течение нескольких минут. Таким образом, в разгар полевого сезона у аграриев не возникнет простоев из-за отсутствия такой нужной детали!

Кроме того, молодежная инженерная команда АГАУ разработала и изготовила и другие детали, входящие в состав ремкомплекта агродрона: специальные пластиковые прокладки и втулки для ступицы, которые тоже приходилось закупать за рубежом. Для новой ступицы пришлось разработать новые варианты этих деталей. Их распечатали на 3D принтере из PBT-пластика.

«Наша следующая задача – изготовить и испытать все четыре ступицы для агроквадрокоптера. Затем уже в новом полевом сезоне, в реальных условиях обработки полей, мы проведем полное испытание новых деталей, чтобы выявить все технические характеристики и особенности ее эксплуатации при максимальных нагрузках», — сказал Алексей Ковалев.

Алексей Ковалев уверен, что в перспективе на основе конструкции ступицы, созданной молодежной инженерной командой АГАУ, можно изготавливать эти детали для любых дронов. В России до сих пор пока этого никто не делал.

«Считается, что проще закупить необходимые расходники для дронов в КНР. Но никто не думает, почему-то, как и сколько такие детали прослужат!», — сказал Алексей Ковалев.

В планах у компании «Хизара» разместить заказ для молодежной инженерной команды Алтайского ГАУ на разработку и изготовление опытного образца адаптированного под сибирские условия растворного узла на базе автоприцепа для обслуживания агродронов.