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Кампус НГУ оборудуют «умной» системой мониторинга и управления инфраструктурными объектами

Территорию кампуса Новосибирского государственного университета, включая вновь возводимые объекты, оборудуют комплексом систем, реализующих функции автоматизированного управления, диспетчеризации и управления эксплуатацией инженерной инфраструктуры. Это будет реализовано в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном между НГУ и ООО «Альбакор ИИР» (Москва). Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Наши решения представляют собой цифровую экосистему, обеспечивающую цифровизацию управления объектами недвижимости — от отдельных зданий до городских агломераций. Наши решения позволяют осуществлять не только детальный мониторинг работы систем жизнеобеспечения объекта, но и управлять их работой, предотвращая возникновение аварийных ситуаций и оптимизируя работу инженерной инфраструктуры с целью снижения эксплуатационных затрат», — сказал директор по продукту «Альбакор ИИР» Дмитрий Карпов.

Сотрудничество университета и компании не будет ограничиваться только модернизацией инфраструктуры кампуса. В НГУ с конца прошлого года работает Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта (ЦИИ НГУ), специализирующийся на решениях в области строительства и городского хозяйства (т.н. «умный город»).

«Мы готовы предложить компании свои программные решения с использованием искусственного интеллекта, которые могут быть интегрированы в производимые ею программно-аппаратные комплексы, расширив тем самым перечень задач, решаемых с их помощью. Пилотные совместные проекты можно будет реализовать на территории университетского кампуса, включая объекты, которые возводятся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов», а в случае успешной апробации, мы надеемся, что компания «Альбакор ИИР» станет еще одним индустриальным партнером университета и наши совместные проекты охватят территорию всей страны», — отметил директор ЦИИ НГУ Александр Люлько.

Стороны договорились, что работа по установке оборудования компании на территории кампуса начнется уже осенью 2024 г. Параллельно будет сформирован пакет предложений по их дооснащению программным оборудованием с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанным сотрудниками ЦИИ НГУ.

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