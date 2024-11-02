Axelot TMS помогает ООО «Форлогистик» эффективно управлять перевозками

Благодаря автоматизации в ООО «Форлогистик» появился гибкий инструмент планирования и контроля перевозок, учитывающий большое количество параметров и ограничений, который позволяет доставлять заказы точно в срок. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

ООО «Форлогистик» специализируется на оказании логистических услуг для компаний, занимающихся оптовой продажей высококачественных товаров для домашних животных, имеющих широкий ассортимент и клиентов по всей России. Компания предоставляет целый комплекс логистических услуг. До недавнего времени управление транспортной логистикой в ООО «Форлогистик» не было автоматизировано. В Axelot руководство компании обратилось с рядом задач: автоматизировать процессы планирования маршрутов; сократить временные и финансовые затраты на перевозки; организовать учет доставок через транспортные компании; помочь оптимизировать маршруты следования; обеспечить контроль за исполнением рейсов.

Все эти задачи помогла решить Axelot TMS, которая теперь управляет всеми процессами перевозок и работой транспортного парка.

Перевозки в компании «Форлогистик» выполняются как в рамках внутренних перемещений (хознужды, между складами), так и вовне – доставка покупателям, в распределительные центры торговых сетей, по заказам с маркетплейсов и на терминалы транспортных компаний. В одном транспортном средстве может выполняться перевозка по нескольким видам заявок.

Благодаря внедрению Axelot TMS удалось автоматизировать планирование рейсов «день в день». При развозе по городу учитываются временные окна доставки: эти данные «подтягиваются» из корпоративной информационной системы при планировании.

Есть возможность обработки заявок на перевозку по мультимодальной схеме, например, через транспортную компанию. В этом случае при обработке заявки логист указывает схему перевозки через промежуточную точку – терминал ТК.

В Axelot TMS реализована возможность, если планированием маршрутов занимаются несколько человек, устанавливать индивидуальные отборы критериев – направление перевозок, тип звена, адрес отправления, дата и время отправления/прибытия. При планировании маршрутов учитывается ряд требований и ограничений: ВГХ груза и вместимость транспортного средства, адреса и временные окна доставки. Кроме того, поскольку на складах розницы, федеральных сетей и маркетплейсов возможна длительная выгрузка, чтобы исключить непредвиденные задержки в рейсе, такие заявки либо планируются в отдельные рейсы, либо их точки планируются последними в рейсах.

Контроль исполнения рейсов осуществляется с использованием данных мобильного клиента водителя, в котором фиксируются основные показатели: прибытие на точки, дата и время прохождения, отмены, происшествия. Также факт исполнения рейса логист может вручную отметить в системе (например, если нет возможности использовать мобильный клиент). Если груз доставляет сторонний перевозчик, ответственный сотрудник не отслеживает рейс досконально и подключается только в случае непредвиденных обстоятельств, например, при аварии или поломке. Тем не менее вся ответственность за исполнение рейса полностью лежит на перевозчике – логист может лишь предупредить клиента о возможных заменах или опозданиях.

В выборе оптимального перевозчика помогают зафиксированные в TMS тарифные соглашения, которые содержат таблицы с профилями тарифов конкретного перевозчика и правилами расчета. Эти документы позволяют задавать ставки и гибко настраивать фильтры и условия применения этих ставок на основе атрибутов рейса: направление перевозки, тип транспортного ресурса, длительность, расстояние, количество мест, масса/объем груза и т.д. Плановые стоимостные показатели используются для контроля фактических взаиморасчетов с транспортными компаниями.

Внедрение Axelot TMS позволило также автоматизировать бизнес-процессы в компании «Форлогистик» по учету собственного парка: документов ТС и водителей – в том числе топливных карт; ремонтов и планового ТО; принятия к учету транспортных средств для расчета амортизации; материалов/шин, узлов и агрегатов на складе; штрафов и дорожно-транспортных происшествий; ГСМ; расходов на ТС / расчетов фактической сдельной заработной платы водителя за рейс.

Внедрение Axelot TMS значительно облегчило и ускорило работу логистического отдела «Форлогистик». По итогу проекта полностью автоматизированы планирование рейсов, учет собственного парка и взаиморасчеты с перевозчиками. Повысилась эффективность контроля исполнения рейсов, в том числе тех, которые выполняют сторонние компании. Гибкие настройки системы позволяют легко адаптировать операции под потребности пользователей, а процессы стали прозрачными и максимально контролируемыми.