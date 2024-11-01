Xenium P2210: сила и портативность

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус» анонсировала выход на российский рынок нового портативного аккумулятора Xenium P2210. Устройство сочетает в себе стильный внешний вид, большую емкость, быструю зарядку и высокую мощность — это делает его идеальным решением для пользователей, которые часто проводят время на природе или в дороге. Об этом CNews сообщили представители «Сангфей СЕС Электроникс Рус».

Портативный аккумулятор, или пауэрбанк, выполнен в минималистичном дизайне и имеет прочный металлический корпус черного цвета. Мощность устройства составляет 22,5 Вт, а емкость — 10 000 мАч. Этого хватит, чтобы поддерживать заряд сразу нескольких мобильных устройств: подзарядить смартфон и беспроводные наушники, планшет и камеру. Поддержка технологий PD3.0 и QC3.0 предоставляет возможность быстрой зарядки.

Xenium P2210 отличается компактными размерами 147×66×15 мм и весом всего 254 г, что делает его удобным для повседневного использования и позволяет легко разместить устройство в сумке, рюкзаке или кармане. А прочный корпус не только придает аккумулятору элегантный вид, но и надежно защищает его от внешних повреждений.

Xenium P2210: сила и портативность

Одной из ключевых особенностей Xenium P2210 является наличие дисплея, отображающего текущий уровень заряда. Он позволяет пользователям точно контролировать количество оставшейся энергии. Аккумулятор имеет входные разъемы USB type-C и micro USB, а также выходные порты USB type-C и USB type-A, что дает возможность подключать разнообразные устройства. Для безопасного использования аккумулятор оснащен защитой от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.

Приобрести устройство можно будет по цене 2,19 тыс. руб.

Портативный аккумулятор Xenium P2210, технические характеристики: размеры: 147×66×15 мм, вес 254 г; емкость 10 000 мАч (Li-Pol); выходные параметры (max) мощность — 22,5 Вт, напряжение 4,5 В, ток 5 А; корпус — металл, цвет черный; индикация — дисплей; входные разъемы — 1 × USB type-C, 1 × micro USB; выходные разъемы —1 × USB type-C, 1 × USB type-A; виды защиты — от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки; беспроводной зарядки нет.

Комплектация: портативный аккумулятор, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка.