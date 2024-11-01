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В селе для многодетных семей в Татарстане построили инфраструктуру связи

Новое оборудование заработало в Каймарах Высокогорского района республики. Оно обеспечило жителей стабильным голосовым сигналом и доступом в интернет на скорости до 107 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» развернул сеть LTE на возвышенности в северной части села. Базовая станция работает в нескольких частотных диапазонах, что гарантирует широкий радиус распространения сигнала, отличное проникновение в закрытые помещения и высокие скорости передачи данных. Новое покрытие существенно упрощает повседневные задачи для тысяч жителей, открывает доступ к образовательным ресурсам и государственным услугам, позволяет общаться в мессенджерах и решать другие вопросы в интернете.

При строительстве объекта инженеры приняли во внимание обширность территории, плотность населения и близость соседних поселков. В частности, здесь расположены участки, реализованные в рамках программы помощи семьям с тремя и более детьми. Ранее в Каймарах был лишь слабый сигнал связи из-за особенностей рельефа и лесного массива.

После запуска оборудования средняя скорость загрузки составляет 25 Мбит/с, а максимальная достигает 107 Мбит/с. С такими значениями скачать фильм размером 5 ГБ можно за семь минут.

«Доступ к мобильному интернету и мобильной связи необходим для комфортной жизни наравне с наличием дорог и объектов социальной инфраструктуры. Высокогорский район активно застраивается, появляются новые поселки, а количество пользователей интернета растет. Абоненты в населенных пунктах этого района в среднем используют 35 Гбайт трафика в месяц. Для сравнения: в среднем татарстанец с зеленой сим-картой загружает около 26 ГБ информации», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

За год объем онлайн-данных, расходуемых жителями Высокогорского района, вырос на 55%. За последнюю неделю только жители села Каймары прокачали больше 1000 ГБ дата‑трафика. Такого объема хватает, чтобы 500 раз посмотреть фильм в разрешении для смартфона.

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