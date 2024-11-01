В Прикамье «Ростелеком» построил отдельную оптическую магистраль для поселка Ильинский

«Ростелеком» построил отдельную оптическую магистраль для исторического поселения Ильинский в Пермском крае. Он расположен на берегу реки Обва в 100 километрах от Перми. Поселок ранее являлся центром пермских владений Строгановых. Они были крупнейшими землевладельцами и промышленниками на Урале с XVI века и вплоть до 1917 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Строительство и подключение интернета произошло с опережением срока на четыре месяца. Для того чтобы здесь появилась качественная и быстрая связь, специалисты компании протянули более 30 километров оптических линий. В результате жители получили доступ к глобальной сети Интернет на скорости до 500 Мбит/с, что соответствует показателям предоставления услуги в крупных мегаполисах региона.

Виталий Пепеляев, глава администрации Ильинского городского округа: «Поселок Ильинский знаменит на весь Пермский края благодаря своей истории. Здесь находится здание правления графов Строгановых, ныне это краеведческий музей. Также Ильинский считается родиной знаменитой пермской деревянной скульптуры. Но несмотря на такое историческое наследие, наш поселок развивается в ногу со временем. Наличие качественного интернета важно для жителей. Теперь у них появилась возможность пользоваться различными цифровыми сервисами: порталом госуслуг, образовательными платформами, сервисами медицинских консультаций, видеосвязью и многим другим».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Строительство оптических линий в Прикамье “Ростелеком” проводит за счет собственных средств. В поселке Ильинский специалисты компании крепили оптический кабель на столбы. Для этого пришлось установить 77 новых и заменить 134 старые опоры. По итогам строительства у каждого дома появилась собственная выделенная линия связи, а это гарантирует устойчивость сигнала, защищает абонентов от несанкционированного доступа и позволяет подключить по одному проводу сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение, цифровую телефонию, а также сервисы “Умного дома”».

«Ростелеком» постоянно ведет работу по модернизации старых и строительству новых каналов связи: так в 2024 г. телеком-провайдер подключил интернет в малоэтажных населенных пунктах Бардымского, Березовского, Гремячинского, Еловского, Куединского, Кунгурского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского и Чайковского районов Пермского края. В итоге еще более 10 тыс. домохозяйств в Прикамье теперь имеют возможность подключить себе услуги «Ростелекома».