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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с российскими СУБД семейства «Линтер»

В 2024 г. «Инферит ОС» (входит в ГК Softline), российский разработчик операционных систем «МСВСфера», объявил о подтверждении совместимости ОС «МСВСфера Сервер 9» с линейкой отечественных СУБД «Линтер» от «Релэкс». Интеграция продуктов предоставит заказчикам полный стек решений для создания высокопроизводительных, масштабируемых и безопасных информационных систем на базе российских технологий. Это позволит оптимизировать финансовые расходы компаний на 25% и повысить скорость разработки.

Специалисты «Инферит ОС» провели тестирование совместимости ОС «МСВСфера Сервер 9» с СУБД «Линтер Бастион», «Линтер Стандарт» и «Линтер Сокол». Проверялась корректность установки и выполнения базовых операций с базами данных. Результаты подтвердили совместимость продуктов и их готовность к использованию в промышленных системах.

«Партнерство с вендором “Инферит” позволяет предоставить нашим клиентам возможность использования семейства российских средств управления базами данных, которые могут как закрыть требования безопасности, так и повысить скорость работы клиентских приложений», — сказал директор центра СУБД «Релэкс» Михаил Бакланов.

СУБД семейства «Линтер» разработаны в России и имеют регистрацию в реестре отечественного ПО. Линтер Бастион предназначена для обеспечения безопасной работы с данными, имеет сертификаты ФСТЭК и Минобороны, подходит для систем, работающих с гостайной до уровня «совершенно секретно». «Линтер Стандарт» — нетребовательная к ресурсам встраиваемая СУБД для IoT и M2M задач. «Линтер Сокол» — высокопроизводительная масштабируемая реляционная СУБД нового поколения, работающая в 5 раз быстрее аналогов, позволяет не только уменьшить сложность разработки, но и не менее важно, стоимость эксплуатации систем на 25%.

«Интеграция ОС «МСВСфера» с СУБД семейства «Линтер» открывает для наших клиентов новые возможности по созданию промышленных информационных систем, отвечающих самым строгим требованиям к производительности, масштабируемости и информационной безопасности. Сотрудничество с «Релэкс» позволяет предложить рынку комплексные программно-аппаратные решения для работы с данными на базе передовых отечественных технологий. Это еще один важный шаг в развитии доверенной программной экосистемы вокруг ОС «МСВСфера», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

Операционная система «МСВСфера Сервер 9» является полноценной альтернативой зарубежным системам уровня Enterprise Linux и обеспечивает высокую степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS и Oracle Linux. Проведенное тестирование расширяет спектр отечественных решений, которые могут использоваться на базе «МСВСферы» с применением российской СУБД «Линтер» от «Релэкс».

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