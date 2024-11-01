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МТС включила высокоскоростной мобильный интернет в селе Малыкай

МТС запустила сеть 4G в отдаленном селе Малыкай в Нюрбинском улусе Республики Якутия. Это один из самых удаленных от административного центра района населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE от МТС покрывает всю территорию села, где проживает около 2000жителей. Доступ к быстрому мобильному интернету получили жилые массивы, состоящие из 31 улиц и переулков и социально значимые объекты села. Высокоскоростной интернет МТС стал доступен в средней общеобразовательной школе, детском саду, участковой больнице, детской музыкальной школе, библиотеке, культурном центре «Айар Киин», а также в магазинах, автозаправочной станции, почтовом отделении, пожарной части.

Современная инфраструктура связи предоставляет высокую скорость передачи данных, которая позволяет пользоваться малыкайцам цифровыми сервисами, в частности порталами государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений. Ранее селянам были доступны голосовые сервисы МТС.

«Село знаменито не только алмазами, но и конебазой якутской породы – мегежекской. Местные жители занимаются разведением скота, овощеводством, рыболовством и с помощью мобильного интернета они смогут, например, смотреть в хорошем качестве видео по ведению сельского хозяйства. На данный момент почти 90% населения Якутии, проживающего в сельской местности, уже имеют доступ к высокоскоростному интернету МТС, и мы видим его востребованность по высокому трафику интернета. Уверен, жители Малыкая оценят наше качество связи», — отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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