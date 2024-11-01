CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала сеть в старинном селе зейских золотодобытчиков

МТС провела работы по модернизации телеком-оборудования и усилению сети в селе Овсянка Зейского района. Технические специалисты МТС расширили диапазон частоты LTE, увеличили покрытие и емкость сети в результате чего, скорость передачи данных выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная мобильная сеть доступна на всей территории крупного села, где расположено несколько образовательных учреждений, спортивная и музыкальная школы, дома культуры и библиотека. Более 2000 жителей Овсянки смогут теперь воспользоваться новыми скоростными параметрами мобильной сети для ведения бизнеса, онлайн, учебы, смотреть прогнозы погоды и узнавать о гидрологической обстановке на реке Зея.

Овсянка расположена на севере Амурской области вблизи города Зея. Первые упоминания о селе датируются 1885 г., когда в этих местах обнаружили золотые промыслы. Первопоселенцы работали на приисках, занимались извозом, снабжали золотопромышленников различными товарами и продовольствием, сеяли зерно на продажу. По одной из версий именно высокие урожаи овса дали название селу. Сегодня жители также занимаются сельским хозяйством и работают вахтовым методом на золотодобывающих предприятиях региона. Обновленная сеть позволит общаться с родными и близкими и совершать видеозвонки в высоком качестве, пользоваться услугами онлайн-банкинга и обмениваться «тяжелыми» фалами даже в часы пик.

«На севере области расположены крупнейшие промышленные и логистические предприятия, идет строительство новых железнодорожных магистралей и автодорог. Дальнейшее освоение территорий и запуск новых предприятий требуют расширения покрытия сети и модернизацию действующего телеком-оборудования, способного обеспечить возрастающие потребности как в промышленном секторе, так и среди населения. МТС запускает новые базовые станции и обновляет сеть по всей территории Амурской области, благодаря чему местные жители и сотрудники предприятий могут пользоваться всеми цифровыми сервисами экосистемы МТС на комфортных скоростях», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»

Цены на услуги ЦОД в Москве выросли на 21%

Как генеративный ИИ меняет разработку ПО

В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

Как оценить эффективность инвестиций в ИБ

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: