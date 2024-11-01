CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Облака
|

K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве

Облачный провайдер K2 Cloud и Arenadata подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого продукты вендора будут доступны клиентам облака. Благодаря комплексному партнерству заказчики K2 Cloud смогут удобно и быстро управлять своими данными с помощью решений Arenadata в облаке.

Сотрудничество K2 Cloud и Arenadata позволит заказчикам использовать вычислительную и программную инфраструктуру без капитальных затрат прямо в облаке. Кроме того, каждый продукт может быть гибко адаптирован под задачи клиента. Многолетний опыт работы с Big Data сотрудников K2 Cloud и техническая поддержка в режиме одного окна также станут дополнительным преимуществом для пользователей продуктов Arenadata в облаке.

В рамках сотрудничества клиентам K2 Cloud станет доступна серия решений для управления и работы с данными. Наиболее популярны предложенные системы в банковском и страховом секторах, страховании, телекоммуникациях, государственных органах, промышленных предприятиях, розничной торговле, логистике и других сферах бизнеса. Все решения Arenadata в облаке K2 Cloud входят в единый реестр отечественного ПО.

Благодаря партнерству клиентам K2 Cloud доступен комплекс решений по работе с данными на всех этапах — от обработки и хранения до аналитики и управления сложными системами, а также пакет сервисов по планированию, установке, аудиту. Всего в облаке K2 Cloud представлены пять продуктов Arenadata:

Доступность решений Arenadata на платформе K2 Cloud позволяет быстро разворачивать базу данных для обработки и хранения больших объемов информации. Например, Arenadata DB обеспечивает на 20% более высокую производительность по сравнению с другими системами управления базами данных. Также продукт легко дорабатывается и кастомизируется под потребности заказчика специалистами K2 Cloud.

Важным аспектом партнерства Arenadata с K2 Cloud является надежность хранения информации и защита целостности данных, что подтверждает 4 уровень доверия ФСТЭК у трех из пяти доступных решений — ADB, ADQM, ADH. Подобный уровень безопасности делает решения подходящими для критически важных систем, где потеря данных неприемлема.

«Благодаря сотрудничеству K2 Cloud с Arenadata наши заказчики получают проверенный качественный сервис, постоянную поддержку и кастомизированный настраиваемый продукт. Особенно ценно, что решение позволяет сократить расходы на содержание on-premise инфраструктуры», — прокомментировал Сергей Зинкевич, директор K2 Cloud.

«Облачный провайдер K2 Cloud выступает надежным проверенным партнером с качественным технологическим сервисом, которому мы с уверенностью доверяем обслуживание наших клиентов. Это пример взаимодействия сильных игроков рынка ИТ, где профессиональная поддержка и надежная техническая база позволяет заказчикам быть уверенными в решении своих задач», — заявил Антон Близгарев, директор по развитию облачного бизнеса Arenadata.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Цены на услуги ЦОД в Москве выросли на 21%

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Как оценить эффективность инвестиций в ИБ

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: