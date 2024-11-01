CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Инвестиции Зауральских компаний в облачные сервисы МТС выросли в 10 раз

МТС сообщает о росте спроса на облачные сервисы МТС Web Services (MWS) в Курганской области почти в 10 раз по сравнению с 2023 г. Лидерами по использованию облачных сервисов, по данным аналитиков, стали предприятия из сфер ритейла, ИТ и связи, а также обрабатывающей промышленности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в Зауралье и других регионах УрФО облачными сервисами пользуются ритейлеры – на них приходится более четверти клиентов MWS на Урале. В 20% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы ИТ и связи. На компании из сферы научной и технической деятельности, транспортировки и хранения, обрабатывающие производства приходится почти по 10% клиентов. При этом за год закупки облачных сервисов МТС больше всего выросли у предприятий, занимающихся сделками с недвижимостью – более чем в 2,2 раза.

Аналитики MWS выяснили, что почти 70% клиентов на Урале используют виртуальную инфраструктуру, более 35% — делают резервное копирование информации в облаке, 14% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в Кургане и соседних областях пользуются офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удалённой работы и сетевые сервисы.

Сильнее всего за год спрос в регионе вырос на офисное ПО в облаке — в 3,5 раза, объектное хранилище — в 2,8 раза, изолированное сетевое соединение — в 2,5 раза, резервное копирование — 2,5 раза, а также виртуальный диск — в 1,6 раза. Также в Курганской области и в соседних регионах Урала вырос интерес к виртуальной инфраструктуре и виртуальным рабочим местам.

«Решения MWS открывают зауральскому бизнесу возможность использовать нашу облачную инфраструктуру – быстро и безопасно переносить информацию в дата-центры, расположенные на территории России, что особенно актуально для компаний в условиях ухода иностранных вендоров. Помимо этого, использование облачных технологий оказывает положительный экономический эффект на деятельность предприятий – высвобождает финансовые ресурсы на закуп и обслуживание привычных серверов, сокращают издержки на приобретение программного обеспечения. Благодаря этому наши курганские компании получают сразу несколько преимуществ и активно внедряют облачные решения в свою работу», — отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

Цены на услуги ЦОД в Москве выросли на 21%

Как генеративный ИИ меняет разработку ПО

В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных

Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть

Как оценить эффективность инвестиций в ИБ

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: