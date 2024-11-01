Инвестиции Зауральских компаний в облачные сервисы МТС выросли в 10 раз

МТС сообщает о росте спроса на облачные сервисы МТС Web Services (MWS) в Курганской области почти в 10 раз по сравнению с 2023 г. Лидерами по использованию облачных сервисов, по данным аналитиков, стали предприятия из сфер ритейла, ИТ и связи, а также обрабатывающей промышленности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в Зауралье и других регионах УрФО облачными сервисами пользуются ритейлеры – на них приходится более четверти клиентов MWS на Урале. В 20% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы ИТ и связи. На компании из сферы научной и технической деятельности, транспортировки и хранения, обрабатывающие производства приходится почти по 10% клиентов. При этом за год закупки облачных сервисов МТС больше всего выросли у предприятий, занимающихся сделками с недвижимостью – более чем в 2,2 раза.

Аналитики MWS выяснили, что почти 70% клиентов на Урале используют виртуальную инфраструктуру, более 35% — делают резервное копирование информации в облаке, 14% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в Кургане и соседних областях пользуются офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удалённой работы и сетевые сервисы.

Сильнее всего за год спрос в регионе вырос на офисное ПО в облаке — в 3,5 раза, объектное хранилище — в 2,8 раза, изолированное сетевое соединение — в 2,5 раза, резервное копирование — 2,5 раза, а также виртуальный диск — в 1,6 раза. Также в Курганской области и в соседних регионах Урала вырос интерес к виртуальной инфраструктуре и виртуальным рабочим местам.

«Решения MWS открывают зауральскому бизнесу возможность использовать нашу облачную инфраструктуру – быстро и безопасно переносить информацию в дата-центры, расположенные на территории России, что особенно актуально для компаний в условиях ухода иностранных вендоров. Помимо этого, использование облачных технологий оказывает положительный экономический эффект на деятельность предприятий – высвобождает финансовые ресурсы на закуп и обслуживание привычных серверов, сокращают издержки на приобретение программного обеспечения. Благодаря этому наши курганские компании получают сразу несколько преимуществ и активно внедряют облачные решения в свою работу», — отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.