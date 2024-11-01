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Аналитика МТС: популярность IoT-решений для курского бизнеса выросла в два раза за 9 месяцев 2024 года

МТС проанализировала в Курской области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать работу устройств и обработку данных. За девять месяцев 2024 года предприятия региона стали в два раза чаще использовать IoT-решения год к году. При этом количество умных датчиков, трекеров или IoT-устройств с SIM-чипами, подключенных к интернету, увеличилось вдвое. Инвестиции курских компаний в данные цифровые сервисы выросли также в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Курском регионе наиболее востребованным IoT-сервисом стали геосервисы c использованием умных датчиков - для мониторинга автопарка и разъездного персонала. С помощью решения бизнес удаленно оптимизирует маршруты, контролирует время доставки продукции и выявляет неаккуратных водителей. Чаще всего эту услугу подключают производственные предприятия, чтобы отслеживать перевозки, снижать расходы на топливо благодаря более четко построенному маршруту. В 2024 г. количество транспорта, подключенного к цифровому сервису, выросло в регионе в два раза по сравнению с 2023 г.

На втором месте по популярности датчики, оснащенные SIM-чипами, которые применяются в тех сферах, где актуален точный учет ресурсов — их используют поставщики коммунальных услуг, управляющие компании, сетевые организации. Также актуальным сервисом в регионе стал программный комплекс для поиска коммерческих потерь в электросетях. Статистическая модель платформы анализирует энергопотребление абонентов на основе загруженных данных счетчиков и автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) и выделяет характерные признаки хищений и конкретные участки сети.

«Курский бизнес активно использует возможности интернета вещей, который помогает поддерживать качество и надежность услуг в регионе. Наибольший рост зафиксирован в производственном сегменте, в малом и среднем бизнесе, а также в продуктовом ритейле. Например, один крупный курский производитель использует IoT-датчики для контроля температуры в кузове автотранспорта в процессе перевозки для качественного хранения продукции. Цифровой сервис контролирует оптимальный температурный режим, а в случае малейшего отклонения от заданных параметров информирует об этом сотрудников предприятия. Уверен, что в нашем регионе спрос на цифровые решения, которые помогают сохранять рентабельность и снижать издержки, будет только расти», — сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг.

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