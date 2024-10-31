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В села Приморья приходит 4G «МегаФона»

Для сельчан в Октябрьском «МегаФон» развернул сеть 4G. В пяти поселениях Приморского края связисты запустили новые базовые станции и обеспечили для абонентов возможность пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Подключиться к современным цифровым сервисам в сети оператора теперь могут жители сел Чернятино, Заречное, Поречья, это около 2000 человек. Связь «МегаФона» в этих локациях появилась впервые. В 2024 г. оператор расширяет зону LTE в регионе за счет запуска новых телеком-объектов в небольших поселениях Приморского края. Большая часть работ по монтажу оборудования проходила в центральном Приморье — Черниговском, Хорольском, Ханкайском округах.

«Расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе. В рамках своих инвестиционных проектов мы строим новые телеком-объекты и улучшаем качество мобильной связи там, где это необходимо. С нашей помощью у сельчан появляется возможность, например, получить государственную услугу дистанционно, повысить профессиональную квалификацию через онлайн-курсы или быстро связаться с родными с помощью мессенджеров», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Аналитики «МегаФона» подтверждают, что для сельчан доступная мобильная связь является существенной составляющей повседневной жизни. Так в месяц жители небольших поселений Приморского края в сети оператора в среднем передают почти 4000 ТБ данных. При этом в десятку самых «качающих» этой осенью попали поселения центрального Приморья — поселок Новошахтинский, Покровка, Сергеевка.

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