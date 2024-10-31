В Петербурге за год в два с половиной раза вырос спрос на раскладные смартфоны

Цифровая экосистема МТС проанализировала продажи складных смартфонов в собственной розничной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За год интерес петербуржцев к таким устройствам вырос в два с половиной раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков экосистемы МТС, в 2024 году в Петербурге в 2,5 раза в деньгах и почти в 2,4 раза в штуках выросли продажи складных мобильных телефонов.

Эксперты фиксируют высокий интерес у жителей Северо-Запада к технологическим новинкам. Так, Петербург вошел в пятерку российских городов по количеству предзаказов на новый смартфон Honor Magic V3 (13% от всех предзаказов по стране). Кроме петербуржцев, гаджет активнее всего хотят приобрести москвичи (46%), жители Мурманска (6%), Перми (5%) и Тольятти (4%). Устройство работает на основе технологий искусственного интеллекта и оснащено ударопрочным корпусом, покрытием с защитой от царапин. Вес устройства при этом достигает 226 граммов при толщине в сложенном состоянии всего 9,2 мм, а в разложенном — 4,35 мм.

Стоимость новинки в МТС составляет 189,9 тыс. руб. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-24, и по 18 ноября будет действовать специальное предложение — планшет Honor Pad 9 WiFi (8+256 ГБ) в подарок. Еще жители Петербурга и Ленобласти получат премиальное сервисное обслуживание, включая страховку экрана на 6 месяцев, эксклюзивную горячую линию и поддержку в Telegram, бесплатные замены пленок внутреннего и внешнего экрана и другие привилегии.

«Серия Magic V уже успешно зарекомендовала себя на российском рынке, что подтверждают результаты предзаказа. Один из ключевых факторов популярности новинки — ИИ, который позволяет значительно расширить функциональность смартфона. Уверен, что в ближайшее время V3 станет одним из наиболее популярных смартфонов в сегменте складных устройств», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.