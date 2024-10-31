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«Ростелеком» внедряет в медицинских учреждениях Югры интеллектуальную систему оповещения

«Ростелеком» подключил в Пыть-Яхской окружной клинической больнице виртуального голосового помощника. Робот-автоинформатор был специально разработан под требования медицинского учреждения и стал первым интеллектуальным цифровым оператором, внедренным в больнице Югры компанией «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александр Аксенов, главный врач Пыть-Яхской окружной клинической больницы: «В среднем в течение года амбулаторную медицинскую помощь в нашем учреждении получают порядка 200 тыс. человек. Осенью и зимой в связи с ростом сезонных инфекционных заболеваний число пациентов амбулаторно-поликлинического звена значительно увеличивается. При этом всем пациентам, находящимся на лечении дома, необходимо уделить должное внимание и напомнить о визите. Главная задача голосового помощника – уменьшить нагрузку на сотрудников регистратуры. Персонал лишь формирует для цифрового оператора базу обзвона. Разговор с роботом вполне похож на общение с реальным человеком. Но автоинформатор не устает, не делает ошибок, перерывов на обед и одновременно может дозвониться до 150 человек! Благодаря технологиям "Ростелекома" мы получили надежного электронного помощника для решения повседневных вопросов».

Для Пыть-Яхской окружной клинической больницы мастера «Ростелекома» создали специальный алгоритм, по которому действует умный робот-автоинформатор. Голосовой помощник напоминает пациенту о дате и времени приема с указанием специализации и фамилии врача, фиксирует, какое решение принял клиент и направляет итоговый отчет на электронную почту больницы.

Александра Исхизова, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наша стратегическая цель – помочь медицинским учреждениям Урала идти в ногу со временем, внедряя передовые комплексные цифровые решения. Мы на постоянной основе занимаемся оснащением больниц и поликлиник защищенным оптическим интернетом, видеонаблюдением, умными экранами и предоставляем услуги виртуальной телефонии. Наши продукты по ряду факторов технологичнее иностранных аналогов и продуктивнее человека. Они интегрируется практически с любыми системами и CRM-платформами, которыми сегодня пользуются большинство уральских госучреждений и частных компаний. Нашим заказчикам не приходится вкладывать дополнительные средства, чтобы заменить имеющееся программное обеспечение на новое. К тому же, мы гарантируем клиентам техническую поддержку в режиме 24/7».

Благодаря современному ПО виртуальный робот-помощник способен учиться. По требованию заказчика «Ростелеком» готов расширить функционал системы. Например, переориентировать цифрового оператора на входящие звонки, включить опцию распознавания голоса или задать определенный сценарий разговора.

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