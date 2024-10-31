«Ростелеком Корпоративные системы» выбрали HRlink для автоматизации кадрового делопроизводства

Дочерняя компания «Ростелекома» «Ростелеком Корпоративные системы» автоматизировала кадровое делопроизводство с помощью сервиса HRlink. Компания имеет распределенную структуру и несколько офисов в разных городах России, поэтому решение вести HR-процессы в электронном виде было принято с первых дней работы «РТК Корпоративные системы».

ООО «РТК Корпоративные системы» занимается внедрением, разработкой и сервисной поддержкой сложных информационных систем, разработкой автоматизированного процесса построения отчетности, а также новых сервисов с использованием современных российских платформ. Компания сформировалась из сервисного подразделения ПАО «Ростелеком» и постоянно расширяет свой штат.

На сегодняшний день в организации числится около 500 сотрудников, а ее офисы есть в пяти регионах России. Специалисты «РТК Корпоративные системы» работают в гибридном режиме, а некоторые удаленно – сотрудники базируются в разных городах от Новосибирска до Калининграда. Решение отказаться от бумажного делопроизводства в HR и сразу внедрить систему кадрового ЭДО было принято на старте.

При подборе поставщика сервиса для безбумажного КДП «РТК Корпоративные системы» руководствовались списком из 15 критериев, среди которых были возможности размещения платформы на внутренних серверах компании и легкой интеграции с основными системами, в том числе «1С» и «Битрикс 24», а также простой интерфейс. Этим требованиям наиболее соответствовал HRlink. Помимо этого, выбору в пользу решения способствовал имеющийся опыт развертывание платформы командой «РТК Корпоративные системы» в других дочерних организациях Ростелекома.

Как результат, внедрение HRlink прошло в короткие сроки – на переход 97% сотрудников потребовалось около трех месяцев с момента заключения договора. Компания изначально решила оформлять все разрешенные законодательством документы с помощью сервиса. При поддержке вендора «РТК Корпоративные системы» также кастомизировали платформу в части интеграции с «1С ЗУП».

«Наша компания создана опытными телеком-специалистами, для которых работа с бумажным документооборотом вызывает большие сложности, чем электронные формы взаимодействия. Поэтому решение о внедрении HRlink было принято нами с легкостью. Кадровый ЭДО ускоряет все процессы, облегчает работу каждого сотрудника и дает возможность снизить расходы на бумагу и печать, быстро оформить нового кандидата на работу. Мы довольны сотрудничеством с HRlink и сегодня являемся не только их клиентами, но также стали частью партнерской программы вендора, что подтверждает наше доверие к продукту», – сказал Игорь Гуль, директор направления «1С» компании «РТК Корпоративные системы».

«Автоматизация кадрового делопроизводства – это первый шаг к формированию компании с высокой производительностью труда. В условиях нехватки квалифицированных специалистов важно эффективно использовать компетенции всех сотрудников, до возможного минимума снизив объем рутинных задач, направив все рабочее время специалистов на развитие бизнеса и его рост», – отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.