ОС «Альт» совместима с агентом безопасности Staffcop Enterprise

«Базальт СПО» и «Атом безопасность» успешно протестировали на совместимость операционную систему «Альт Рабочая станция» 10 и агента системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. По итогам проведенных работ подписан двусторонний сертификат.

Государственные и коммерческие организации, использующие ОС «Альт», с помощью внедрения Staffcop Enterprise смогут обеспечить безопасность своих данных и снизить зависимость от иностранных технологий.

Staffcop – система расследования инцидентов, учета рабочего времени и администрирования рабочих мест. В программном комплексе реализована функция контентного анализа содержимого файлов и папок, буфера обмена, почты и мессенджеров, а также контроль USB-портов и контроль над передачей данных в сети. Есть гибкая настройка политик безопасности и оповещений.

«Мы стремимся к тому, чтобы создавать доверенную среду для работы Staffcop в любых условиях. Совместимость Staffcop Enterprise с ОС «Альт» гарантирует защиту личных данных пользователей, так как система обеспечивает контроль за доступом к информации и выявление несанкционированных действий», — сказал Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop.