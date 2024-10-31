Линейку оборудования Smart Security Systems пополнило новое поколение термосублимационных принтеров HID FARGO

Компания Smart Security Systems, казахстанский дистрибьютор оборудования для систем безопасности, начала поставлять новые термосублимационные принтеры-кодировщики HID FARGO HDP5000e. Модель HDP5000e, пришедшая на смену HDP5000, получила опции, улучшающие производительность принтера и удобство его использования. Кроме того, принтер HDP5000e отличается от предшественников и аналогов повышенной надежностью за счет усиленных узлов крепления модулей и точек входа USB, Ethernet и кабеля питания. Об этом CNews сообщили представители Smart Security Systems.

Высокое качество печати с помощью HDP5000e достигается благодаря использованию технологии High Definition Printing с применением сублимационного и термического методов нанесения изображения. В отличие от моделей, печатающих непосредственно на поверхность карты, принтер HDP5000e наносит графический рисунок и текст сначала на печатную ленту, прозрачную или с голографическим рисунком, а затем «запечатывает» ее на карту. В результате образуется прочное износостойкое покрытие, защищающее карту от подделки и внешних воздействий.

Модульная конструкция этого принтера позволяет легко расширять его функциональные возможности. Наряду с базовым модулем печати для HDP5000e доступны модули двусторонней печати, кодирования и ламинирования, при использовании которых полная персонализация карт производится за один технологический проход. Используя принтер HDP5000e, можно изготавливать пропуска и бейджи для систем контроля доступа (СКУД), карты для финансовых операций, медицинских приложений и т.д.

Продуманный дизайн модели HDP5000e обеспечивает легкий доступ к картам, а также кассетам для печатных лент и пленки без использования дополнительных инструментов. Это значительно упрощает работу с принтером и облегчает его техническое обслуживание. Наличие удобного интерфейса SmartScreen™, на котором выводится информация о каждом этапе печати, а также сообщения-подсказки о дальнейших действиях пользователя, возможных сбоях системы и их устранении, позволяет работать с принтером даже новичку.