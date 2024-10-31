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Использовать искусственный интеллект GigaChat для бизнеса стало проще

В личном кабинете для работы с нейросетевой моделью GigaChat для бизнеса появился новый раздел – Playground. Он позволит разным командам, даже без навыков программирования, экспериментировать с настройками моделей, подбирать промпты под конкретную бизнес-задачу и быстро проверять гипотезы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ранее для тестирования сервиса GigaChat API пользователю необходимо было писать код или использовать сторонние инструменты вызова API. Теперь в личном кабинете есть отдельный раздел с удобным пользовательским интерфейсом, где можно простым и удобным способом настраивать параметры работы с моделью: подбирать системный промпт, менять температуру, отвечающую за уровень креатива при формировании ответов, выбирать модель, наиболее подходящую для решения конкретных задач.

GigaChat Lite справится с простыми запросами пользователей, где важна скорость ответа, для более сложных проектов подойдут модели GigaChat Pro или GigaChat Max, которая также станет доступна в ближайшее время. Также в Playground доступна коллекция готовых промптов по различным тематикам, позволяющая быстро реализовать множество бизнес-задач, таких как:

Автоматическое присвоение объектам определенных категорий

Определение спама в электронных письмах, сортировке товаров по категориям в интернет-магазинах. Распознавать паттерны предпочтений и интересов клиентов для персонализации предложений.

Обобщение и упрощение большого объема информации

Подготовка кратких отчетов, сокращение объема документации. Разработка учебных материалов и курсов, где важная информация представлена в компактной и удобной для восприятия форме. Составление краткого изложения договоров, соглашений и других правовых актов для удобства ознакомления.

Создание контента

Использование автоматической генерации контента позволяет быстро создавать текстовые материалы на базе заданных параметров. Особенно востребовано в направлениях маркетинга, рекламы и журналистики.

Редактирование текста

Улучшение существующего текста путем исправления ошибок, уточнения формулировок, улучшения стиля и структуры. Это может касаться как грамматики и орфографии, так и общего содержания текста, чтобы он стал более четким, понятным и эффективным.

Диалог с нейросетевой моделью в разделе Playground можно редактировать, вносить изменения в запросы пользователя и ответы модели, а потом попросить GigaChat продолжить взаимодействие в том же формате. Для каждого запроса доступна информация о количестве расходуемых токенов с учетом системной инструкции и сообщений.

Раздел Playground доступен в личном кабинете при подключении сервиса GigaChat API как для физических, так и юридических лиц. Чтобы было проще оценить и проконтролировать ежемесячные расходы, в личном кабинете есть статистика использования сервиса по API и Playground по отдельности.

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