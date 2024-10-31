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Inspector Isource включен в реестр российского ПО

Цифровая система Inspector Isource, предназначенная для оценки поставщиков, контроля качества и сроков производства, включена в Реестр российского программного обеспечения, рекомендованного Минцифры России для муниципальных и государственных закупок. Соответствующее поручение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России было выполнено 18 октября 2024 г. На сегодняшний день в реестре более 22,9 тыс. различных программ, принадлежащих 8,626 тыс. российским правообладателям. Об этом CNews сообщили представители Inspector.

Цифровое решение Inspector обеспечивает контроль качества и сроков на всех этапах производства – от технического аудита при отборе лучших поставщиков до входного контроля. Единая цифровая среда для участников закупки, включая инспектора, сотрудника ОТК и аудитора, облегчает взаимодействие и обеспечивает экспертную поддержку и мгновенный обмен данными.

Интеллектуальные технологии, которые интегрированы в цифровой сервис, повышают эффективность проведения технического аудита при предквалификации поставщика – проверки надежности и оценки его технических возможностей. Системы автоматически определяют степень критичности выявленных нарушений на основе введенного аудитором текста. Это обеспечивает максимально объективную оценку поставщика, повышает скорость и точность проверки, что в конченом счете сказывается на безопасности эксплуатации, а также финансовой составляющей закупки оборудования. Также сейчас идет апробация новой модели, которая облегчит сравнение технической документации предприятия с отраслевыми стандартами.

«Область управления качеством мало цифровизирована. Однако, мы оцифровали это направление и разработали автоматизированное ИT решение Inspector. Это помогло ускорить процессы и обеспечить удаленный контроль за производством и поставщиком. Сейчас в системе работает около шести тыс. пользователей, а общий объем проведенных проверок приближается к восьми млн», — Дмитрий Абдукаликов, руководитель продукта Inspector.

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