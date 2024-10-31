CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Электроника
|

Energon представляет новый продукт на рынке инженерного оборудования для ЦОД: блоки распределения питания Smartwatt

Компания Energon представила новый продукт в линейке инженерного оборудования для дата-центров – блоки распределения питания Smartwatt PDU P-Series. БРП предназначены для надежного электропитания, мониторинга и управления ИТ-оборудованием в серверных шкафах. Об этом CNews сообщили представители Energon.

Ассортимент включает в себя 21 модель продукта, что позволяет выбрать устройство с необходимым функционалом в ИТ-системе любой сложности. БРП поддерживают несколько методов безопасного доступа к данным: HTTPS, SNMP V1/V2/V2 (Trap). Устройства оснащены комбинированными розетками С39+С13 с функцией автоматической блокировки, что обеспечивает защиту от случайного выдергивания. Также данные блоки распределения питания имеют съемный контроллер с возможностью горячей замены. Поддерживается каскадное подключение до 32 БРП с использованием входных и выходных портов. Для управления системой потребуется только одно сетевое подключение по одному IP адресу. Компактный и плоский дизайн устройств дает больше дополнительного пространства в серверных шкафах для подключения критически важной нагрузки.

Надежное электропитание, удобный мониторинг и управление ИТ-оборудованием: это основные критерии выбора БРП в современных реалиях рынка ЦОД. Удаленный мониторинг подключенных нагрузок в режиме реального времени позволяет пользователю получать актуальную информацию о состоянии БРП и идентифицировать аварийные сигналы, предупреждающие о потенциальных перегрузках цепи и других сбоях. Управлять БРП можно с помощью веб-интерфейса пользователя (интерфейса Web UI), интерфейса командной строки (CLI-интерфейса) или простого протокола управления сетью (SNMP-протокола).

«Для удобства наших заказчиков в ассортименте БРП представлены как складские, так и заказные модели с возможностью кастомизации по техническим и визуальным параметрам, таким как компоновка розеток, тип и количество защитных устройств, а также материал и цвет корпуса. Для нас важно вносить свой вклад в совершенствование сферы отечественных ИТ-решений, предоставляя рынку надежное и качественное оборудование», — сказал Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Energon.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

Цифровизация госуправления в сфере аккредитации обошлась в 662 миллиона

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Уволенный сотрудник всемирно известной корпорации взломал сеть и едва не убил тысячи клиентов. Его профиль вовремя не заблокировали

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре»

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: