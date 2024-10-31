Energon представляет новый продукт на рынке инженерного оборудования для ЦОД: блоки распределения питания Smartwatt

Компания Energon представила новый продукт в линейке инженерного оборудования для дата-центров – блоки распределения питания Smartwatt PDU P-Series. БРП предназначены для надежного электропитания, мониторинга и управления ИТ-оборудованием в серверных шкафах. Об этом CNews сообщили представители Energon.

Ассортимент включает в себя 21 модель продукта, что позволяет выбрать устройство с необходимым функционалом в ИТ-системе любой сложности. БРП поддерживают несколько методов безопасного доступа к данным: HTTPS, SNMP V1/V2/V2 (Trap). Устройства оснащены комбинированными розетками С39+С13 с функцией автоматической блокировки, что обеспечивает защиту от случайного выдергивания. Также данные блоки распределения питания имеют съемный контроллер с возможностью горячей замены. Поддерживается каскадное подключение до 32 БРП с использованием входных и выходных портов. Для управления системой потребуется только одно сетевое подключение по одному IP адресу. Компактный и плоский дизайн устройств дает больше дополнительного пространства в серверных шкафах для подключения критически важной нагрузки.

Надежное электропитание, удобный мониторинг и управление ИТ-оборудованием: это основные критерии выбора БРП в современных реалиях рынка ЦОД. Удаленный мониторинг подключенных нагрузок в режиме реального времени позволяет пользователю получать актуальную информацию о состоянии БРП и идентифицировать аварийные сигналы, предупреждающие о потенциальных перегрузках цепи и других сбоях. Управлять БРП можно с помощью веб-интерфейса пользователя (интерфейса Web UI), интерфейса командной строки (CLI-интерфейса) или простого протокола управления сетью (SNMP-протокола).

«Для удобства наших заказчиков в ассортименте БРП представлены как складские, так и заказные модели с возможностью кастомизации по техническим и визуальным параметрам, таким как компоновка розеток, тип и количество защитных устройств, а также материал и цвет корпуса. Для нас важно вносить свой вклад в совершенствование сферы отечественных ИТ-решений, предоставляя рынку надежное и качественное оборудование», — сказал Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Energon.