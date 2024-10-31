Эксперты СберТеха выступят на CNews Forum 2024

7 ноября 2024 года пройдет «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра». Форум традиционно выступит площадкой, на которой участники обсудят актуальные вопросы и проблемы в сфере инновационных технологий, поделятся подходами к реализации ИТ-проектов.

Представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики примут участие в дискуссии о том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы. СберТех, российский разработчик ПО, посвятит свое выступление одному из актуальных вызовов для бизнеса — импортозамещению ПО. В пленарной сессии примет участие исполнительный директор СберТеха Иван Глухов. В ходе своего выступления он расскажет, как заменить систему управления базами данных (СУБД) в компании без потерь и с пользой для бизнеса.

Эксперт поделится информацией о СУБД Platform V Pangolin от СберТеха, а также расскажет, как снизить стоимость владения продуктами для работы с данными.

Platform V Pangolin — один из флагманских продуктов СберТеха, который входит в состав цифровой платформы Platform V. Система управления базами данных основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций, а также при построении высоконагруженных систем. СУБД от СберТеха доказала свою эффективность в ряде компаний России, в том числе в Сбере. Решение включено в Реестр российского ПО и полностью подходит для задач импортозамещения.