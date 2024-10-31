«Эгис-Рус» завершила полную интеграцию системы управления маркировкой лекарств и БАДов с помощью Utrace Hub

Фармацевтическая компания «Эгис-Рус» завершила переход на единое решение для маркировки своей продукции, объединив управление процессом маркировки биологически активных добавок (БАД) и лекарственных средств в экосистеме Utrace Hub.

«Эгис» — один из ведущих производителей дженериков в Центральной и Восточной Европе. Продукция «Эгис» продается более чем в 100 странах мира, включая РФ, осуществляя ввоз продукции, хранение, оптовую торговлю и продвижение всего ассортимента через дочернюю компанию «Эгис-Рус».

В соответствии с требованиями российского законодательства, маркировка БАДов и лекарств обязательна, а данные о таких продуктах должны передаваться в государственные системы мониторинга ГИС МТ «Честный знак» и ИС МДЛП.

Ранее «Эгис-Рус» использовала несколько систем для управления маркировкой: данные по БАДам передавались в ГИС МТ через Utrace Hub, а сведения о лекарствах — через ИТ-продукт зарубежного поставщика. После прекращения поддержки последнего компания приняла решение о полном переходе на Utrace Hub.

Полная интеграция Utrace Hub с государственными системами мониторинга объединила все процессы маркировки на одной платформе, оптимизировав внутренние процессы и обеспечив надежную прослеживаемость продукции.

Utrace Hub — облачная система уровня L4, обеспечивающая заказ кодов маркировки DataMa-trix, передачу их на таможенный склад, получение отчетов о маркировке и их передачу через СУЗ в государственные системы мониторинга. Система позволяет фармпроизводителям эффективно управлять обязательной маркировкой лекарств в промышленных масштабах, независимо от территориального расположения и масштаба компании.

Проект был завершен в рекордные сроки — всего за четыре месяца.

«Вначале мы реализовали маркировку через Utrace для биологически активных добавок, а теперь, посредством Utrace Hub, объединили процессы маркировки БАДов и лекарственных средств в единой системе. Мы надеемся, что взаимодействие с Utrace Hub позволит нам поддерживать стабильные темпы поставок и минимизировать риски несвоевременного ввода товаров в оборот», — отметила Ольга Духанова, генеральный директор «Эгис-Рус».

«Залогом успеха проекта стал наш опыт, который мы накопили за несколько лет работы с “Эгис-Рус” по другим направлениям. Это помогло нам сократить все подготовительные этапы, предложить заказчику готовую команду аналитиков, хорошо понимающих потребность компании, и сразу приступить к внедрению. В рамках проекта мы также разработали библиотеку коннекторов в формате EPCIS, чтобы сохранить интеграцию с локальным 3PL-оператором, и в сжатые сроки подготовили все документы, необходимые для валидации ПО. В итоге проекта “Эгис-Рус” без остановки поставок и сбоев отгрузки получила ИТ-систему для управления цифровой маркировкой с пропускной способностью более 40 млн кодов», — сказал Василий Савин, директор по консалтингу Utrace.