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Аналитика МТС: миграция липецких компаний в отечественные облачные сервисы за год выросла в 2,3 раза

МТС изучила потребление облачных услуг в Центрально-Черноземном районе за 2024 г. По данным аналитиков МТС Web Services, лидерами Черноземья по динамике спроса стали предприятия Воронежа, Липецка и Тамбова. Воронежская область показала рост числа компаний, пользующихся облачными сервисами, в 2,8 раза год к году. В Липецкой области этот показатель вырос в 2,3 раза, в Тамбовской – в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего облачными сервисами в регионах Черноземья пользуются ритейлеры, компании из сферы ИТ и связи, представители обрабатывающей промышленности. Также облачные услуги пользуются популярностью у финансовых, страховых, транспортных компаний и девелоперов.

Каждый второй клиент использует виртуальную инфраструктуру, более 35% — делают резервное копирование информации в облаке, 12% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью пользуется виртуальная инфраструктура с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удаленной работы и сетевые сервисы.

«Липецкая область демонстрирует высокий уровень цифровой трансформации. Региональный бизнес уже почувствовал преимущества при переходе на российские облачные площадки, получив независимость от иностранных ИТ-решений. Важно, что использование облачных технологий, таких как создание виртуальной инфраструктуры, удаленных рабочих мест, использование надежного ПО позволяет бизнесу развиваться, повышать производительность и условия труда, тем самым улучшая и качество жизни липчан», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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