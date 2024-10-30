Решение TrafficSoft обеспечит IP адресами новых абонентов «СберМобайла»

Российский производитель сетевых решений TrafficSoft и виртуальный оператор «СберМобайл» завершили проект по внедрению CGNAT-решения в инфраструктуру оператора. Решение TrafficSoft поможет «СберМобайлу» справиться с проблемой ограниченного числа IPv4-адресов на фоне роста абонентской базы. Об этом CNews сообщили представители TrafficSoft.

Одной из сложностей, с которой сталкиваются телеком-провайдеры по всему миру — это ограниченность числа IPv4 адресов. Для решения этой проблемы операторы используют CGNAT. Решение позволяет нескольким устройствам внутри одной локальной сети использовать один публичный IP-адрес для доступа в Интернет. Это помогает обслуживать большее количество пользователей при ограниченном количестве адресов.

В 2023 г. один из российских виртуальных операторов «СберМобайл» столкнулся с необходимостью замены аппаратного CGNAT от зарубежного поставщика из-за проблем с получением технической поддержки. Среди отечественных решений оператор выбрал виртуальный CGNAT от компании TrafficSoft. Решение на одном сервере способно обрабатывать трафик до 440 ГБит/с.

Виртуальный TrafficSoft CGNAT обеспечивает обработку больших объемов трафика на стандартных широкодоступных серверах. В ответ на рост абонентской базы и сетевого трафика продукт может увеличивать свою пропускную способность за счет расширения лицензии и без необходимости приобретения проприетарного оборудования. Компания TrafficSoft предоставляет круглосуточную техническую поддержку в России.

«СберМобайл активно расширяет свое присутствие в российских регионах, показав многократный рост за последние годы. В процессе масштабирования мы выбираем сотрудничество с лидерами рынка, и среди производителей CGNAT выбрали компанию TrafficSoft. Их решение стало важным элементом нашей сетевой инфраструктуры и будет способствовать ее дальнейшему развитию в будущем», - сказал Евгений Ситников, заместитель генерального директора по техническим вопросам «СберМобайл».

«СберМобайл демонстрирует стремительный рост абонентской базы. В настоящее время мы обрабатываем весь трафик оператора, и наш продукт легко масштабируется вслед за ростом пропускной способности в будущем. У нас обширный опыт работы с быстрорастущими и виртуальными операторами, и мы рады, что «СберМобайл» выбрал нас своим партнером», - отметил сооснователь и технический директор TrafficSoft Павел Иващенко.