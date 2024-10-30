«Хабэко-Партнер» завершила монтажные и пусконаладочные работы на объекте Музейного и театрально-образовательного комплекса Владивостока

Компания «Хабэко-Партнер» (ГК Softline) в октябре завершила работы на объекте Музейного и театрально-образовательного комплекса Владивостока, расположенного на острове Русский. В рамках договора с фондом проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» сотрудники компании выполнили монтаж слаботочных систем, а также провели пусконаладочные работы серверного оборудования, телефонии и сетевого оборудования всего комплекса, состоящего из 9 зданий общей площадью 90 тыс. кв. м.

Командой из 50+ специалистов «Хабэко-Партнер» было создано 11 систем (пожарной и охранной сигнализаций, СКУД, СКС, охранного видеонаблюдения, ЛВС, телефонии, проводного вещания, Wi-Fi, автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования), смонтировано 108 километров кабеля, установлено около 1,7 тыс. единиц оборудования.

Образовательный комплекс на острове Русский был построен в рамках реализации проекта по строительству четырех крупных культурно-образовательных кластеров — в Калининграде, Кемерове, Владивостоке и в Севастополе. На данный момент комплекс уже начал свою работу, первые ученики приступили к занятиям.

«Это совершенно уникальный проект, соответствующий всем мировым стандартам, даже в чем-то превосходящий их. Работа на нем потребовала от исполнителей высочайшей квалификации. Наша команда гордится своим участием в строительстве столь масштабного и важного для страны объекта. Несмотря на сложности, связанные с поставкой оборудования, мы выполнили все свои обязательства без нарушения сроков и потери качества. Отметил наши успехи и заказчик, он уже предложил нам продолжить сотрудничество на второй очереди строительства комплекса», — отметил Владимир Ример, директор по развитию бизнеса в ДФО ГК Softline.