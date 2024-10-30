«Группа Астра» и ИТ-холдинг Lansoft займутся совместной разработкой ПО

«Группа Астра», компания на рынке информационных технологий, и ИТ-холдинг Lansoft, разработчик бизнес-приложений, объявили о подписании стратегического соглашения, направленного на продвижение, внедрение и поддержку совместимости программного обеспечения. Партнерство позволит создать интегрированные решения, которые обеспечат пользователям конкурентные преимущества и повысят уровень их продуктивности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Начало сотрудничества c «Группой Астра» открывает новые горизонты для наших клиентов и партнеров, — отметил генеральный директор ИТ-холдинга Lansoft Андрей Шарак. — Мы уверены, что совместными усилиями сможем предложить нашим пользователям стабильные, высокопроизводительные решения, которые необходимы Enterprise-заказчикам».

«Группа Астра», в свою очередь, видит в партнерстве с Lansoft возможность предоставления комплексных решений, которые не только позволят заказчикам оптимизировать процессы и повысить рабочую эффективность, но и дадут им заметные конкурентные преимущества на рынке.

«Сотрудничество наших компаний ускорит создание общероссийской экосистемы совместимых решений, способной удовлетворить потребности как в инфраструктурном ПО, так и в бизнес-приложениях. Такое партнерство формирует готовый к использованию технологический стек, который соответствует всем современным стандартам и обеспечивает высокую эффективность при комплексном применении», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

В рамках программы технологического партнерства Ready for Astra уже проведено тестирование и выпущены сертификаты совместимости по следующим продуктам: платформа для разработки информационных систем управления «Турбо X» корректно функционирует с флагманскими решениями «Группы Астра» - ОС Astra Linux и СУБД Tantor, а также обеспечена совместимость low-code платформы для управления бизнес-процессами BPMSoft с программными продуктами группы. Это является свидетельством хорошей и слаженной работы команд и успешной интеграции решений, а также открывает новые возможности для совместного использования этих технологий.

Компании планируют общие мероприятия по обучению и консультированию заказчиков, а также разработку новых продуктов, которые будут соответствовать последним требованиям рынка. Соглашение вступает в силу с момента подписания, и уже в ближайшее время стороны приступят к реализации проектов.