«Юниверс Дата» внедрила ИИ в решение для управления данными «Юниверс MDM»

Компания «Юниверс Дата» интегрировала интеллектуального помощника на базе искусственного интеллекта в свой флагманский продукт для управления мастер-данными «Юниверс MDM». Технология позволяет ускорить процесс обработки данных, сократить трудозатраты и повысить эффективность работы с большими справочниками. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

На текущем этапе ИИ-помощник «Юниверс MDM» способен автоматически определять категорию номенклатуры и распределять данные по соответствующим атрибутам, что значительно упрощает и ускоряет работу пользователей. Достаточно ввести название позиции одной строкой в свободной форме — искусственный интеллект самостоятельно анализирует введенные данные, присваивает соответствующую классификацию и точно выделяет атрибуты объекта.

Ключевым преимуществом технологии является возможность ее использования в закрытых контурах заказчиков. Это гарантирует конфиденциальность и безопасность данных, что особенно важно для предприятий, работающих с чувствительной информацией или в секторах, где защита данных является приоритетом. Машинное обучение выполняется в изолированной среде без возможности утечки данных.

Также ИИ-помощник не только присваивает категорию, но и определяет уровень уверенности в правильности этого выбора. Это означает, что пользователь видит, насколько система уверена в своем решении. Если уровень уверенности ниже допустимого порога, система предложит альтернативные варианты классификации, позволяя пользователю выбрать наиболее подходящую категорию. Подобный подход снижает количество ошибок и улучшает качество классификации данных особенно в тех случаях, когда объекты сложны или информация о них ограничена.

Такой инструмент эффективен для обработки больших справочников, где сотни тысяч позиций требуют точной и быстрой классификации. Искусственный интеллект способен обрабатывать свыше 50 тыс. объектов в час, снижая трудозатраты более чем в четыре раза по сравнению с традиционными методами. Средний уровень точности для категорий, обученных на 200 примерах, достигает более 90%, что выводит качество и скорость работы с данными на принципиально новый уровень.

«В основе внедренной технологии лежат современные нейросети и большие языковые модели, аналогичные ChatGPT, которые обучены на огромных объемах данных и способны понимать контекст и тонкости естественного языка, — сказал коммерческий директор «Юниверс Дата» Александр Константинов. — Это означает, что интеллектуальный помощник не просто "угадывает" категорию, а проводит глубокий анализ текста, выявляя важные признаки и контекстные связи. Такой подход обеспечивает высокую точность классификации и обработки данных даже для сложных, многосоставных объектов. А самое главное — внедрение ИИ позволяет нам ответить на растущие запросы рынка».

В планах «Юниверс Дата» расширить возможности интеллектуального помощника на базе «Юниверс MDM»: речь идет об определении аналогов, устранении дублей и автоматических проверках на ошибки. В компании рассчитывают, что ИИ-технологии значительно упростят анализ и обработку информации, позволив пользователям быстрее и точнее решать любые задачи.