«Свеза» в Тюмени автоматизирует процессы для испытаний фанеры

Комбинат «Свеза» в Тюмени приобрел современный фрезерный станок с числовым программным управлением, который позволит расширить количество лабораторных испытаний фанеры на производстве. Инструмент может автоматически вырезать любые детали, соблюдая заданную форму и параметры с ювелирной точностью. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

Технологи тюменского комбината уже провели первое тестирование станка. Числовое программное управление (ЧПУ) сводит объем работы оператора к минимуму. Достаточно загрузить специальную программу, в которой будет прописана последовательность шагов режущего инструмента. Полученные детали точно соответствуют заданным параметрам, поэтому не нуждаются в дополнительной обработке.

Ввод в строй фрезерного ЧПУ станка автоматизировал изготовление на комбинате в Тюмени сразу трех видов образцов фанеры, которые требуются для испытаний. В настоящее время в лабораториях на производстве уже проводят исследования предела их прочности на растяжение, скалывание и силу прочности склеивания.

Предварительно для изучения физико-механических свойств фанеры полученные образцы помещают в кипящую воду на четыре часа. Затем их высушивают в сушильном шкафу в течение 20 часов, а потом снова кипятят четыре часа. После этого образцы охлаждают в воде еще один час. А уже затем ломают, сжимают и растягивают. Например, на детали могут давить с нагрузкой свыше 200 кг или растягивать на разрывной машине с силой более 140 кг. Выдерживая экстремальные нагрузки, образцы подтверждают качественные характеристики полноформатных листов фанеры уже в реальных условиях.

«Фанера — многослойный материал, главная особенность которого заключается в том, что слои шпона чередуются со смолистым клеем. Для качественного реза здесь нужна точность и аккуратность. Преимущество автоматизации фрезерного станка позволяет сократить время производства образцов фанеры и повысить их качество, что, в свою очередь, обеспечивает объективность лабораторной оценки и подтверждает характеристики различных видов фанеры», — сказал Николай Усенок, инженер-технолог комбината «Свеза» в Тюмени.

Помимо использования основной функции фрезерного станка, тюменские технологи находят варианты дополнительного применения оборудования для оптимизации других направлений производства. Например, здесь уже освоили возможности изготовления собственных трафаретов для упаковки фанеры. Кроме того, специалисты экспериментируют с лазерной гравировкой, изучают потенциал станка по созданию 3D-моделей и сувенирной продукции.