Скорость мобильного интернета взлетела на самой гастрономической улице в Нижнем Новгороде

МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования на туристической улице Рождественской, которая находится недалеко от Кремля, в историческом центре города. В результате скорость мобильного интернета в сети LTE выросла на треть в районе топовых гастрономических заведений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рождественская улица — это не менее важное место для нижегородцев и гостей города, чем знаменитая Большая Покровская. Здесь каждый дом — это история, а кафе и рестораны, привлекающие посетителей вкусной кухней, расположены буквально на каждом шагу. Компания МТС установила новое телекоммуникационное оборудование в центре города, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на участке улицы Рождественской от площади Народного Единства до площади перед Благовещенским монастырем. Теперь даже во время гастрофестивалей, осеннего променада или же новогодних каникул жители и туристы смогут на высокой скорости общаться в мессенджерах, в соцсетях и звонить по видеосвязи даже в часы пиковых нагрузок.

Новая скорость мобильного интернета стала доступна также в районе сквера им. Маркина, художественной школы №1, Рождественской церкви и других важных инфраструктурных объектов.

«Рождественская улица — сердце Нижнего Новгорода, бьется в ритме культурных событий и туристического потока. Рестораны и кафе, расположенные здесь знают далеко за пределами Нижнего Новгорода. Обновленная сеть МТС на Рождественской улице позволит жителям и гостям города с большим комфортом делиться своими впечатлениями от посещения ресторанов и кафе, а также публиковать красивые селфи на фоне исторических зданий и достопримечательностей в социальных сетях», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.