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Система управления «Полином:MDM» совместима с ОС Astra Linux

«Группа Астра» и компания «Аскон» подтвердили совместимость системы управления нормативно-справочной информацией промышленного предприятия «Полином:MDM» (серверная часть и веб-клиент) и операционной системы Astra Linux. В рамках программы технологического партнерства Ready for Astra успешно проведены испытания корректной работы ИТ-решений, что официально подтверждает выданный вендором сертификат.

«Полином:MDM» предлагает пользователям возможности для оптимизации работы с нормативно-справочной информацией, включая управление данными, автоматизацию процессов, распределенную работу и наполненные справочники в поставке. Совместимость с Astra Linux позволит пользователям значительно улучшить эффективность работы, а также повысить уровень соответствия требованиям российского законодательства.

Интеграция двух программных продуктов позволить обеспечить оптимизацию рабочих процессов и поддержку специфических задач управления данными, а также даст возможность использования аппаратного обеспечения с высокой производительностью.

«С компанией «Аскон» нас связывают давние партнерские отношения. Так как перед нашими компаниями стоит задача обеспечить совместимость инфраструктурных и инженерных продуктов, взаимодействие идет стратегическое, как на коммерческом, так и на техническом уровне, с согласованной дорожной картой работ. Одним из долгожданных результатов стала интеграция с MDM-системой «Полином», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра». — Мы уверены, что данная кооперация станет важным шагом к внедрению отечественных технологий на предприятиях и поможет нашим клиентам в обеспечении необходимого уровня информационной безопасности».

«Сегодня вопрос критических, да и просто необходимых технологий особенно важен. Интерес к отечественным платформенным решениям растет, мы отмечаем вполне объективные задачи и сроки по переходу на отечественные операционные системы. Программа Ready for Astra позволяет пользователям ориентироваться в большой номенклатуре современного ПО, выбирать оптимальные совместимые решения в рамках единой экосистемы. Поэтому сертификация «Полином:MDM» — очередного компонента отечественного PLM–решения — еще один совместный и необходимый шаг в сторону технологического суверенитета», — сказал Александр Личман, директор по маркетингу направления PLM компании «Аскон».

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