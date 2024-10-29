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Школы и детские сады Фрунзенского района Санкт-Петербурга переходят на ПО «Группы Астра»

«Группа Астра», участник российского рынка в области инфраструктурного программного обеспечения, и ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района сообщают о финальной стадии проекта миграции своих учебных заведений на отечественное ПО. С конца 2022 г. в образовательных учреждениях началось внедрение российской операционной системы Astra Linux и службы каталогов ALD Pro, и по состоянию на середину 2024 г. эти продукты заменили иностранное программное обеспечение почти во всех организациях, и к 1 января 2025 г. ожидается, что оно будет установлено на всех компьютерах района. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Целью импортозамещения стало исполнение указа Президента России от 30.03.2022 № 166, который запрещает органам государственной власти и заказчикам использовать иностранный софт на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Помимо этого, внедрение позволило обеспечить высокий уровень защищенности конфиденциальной информации и снизить риски утечки данных.

Фрунзенский район является одним из крупнейших в Санкт-Петербурге. На его территории расположены 48 школ, 85 детских садов и пять учреждений дополнительного образования. Общая материально-техническая база района превышает 6500 единиц персональных компьютеров и серверов, на 60% из которых уже установлены продукты «Группы Астра».

Проект стартовал в январе 2023 г. с ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района. Специально для новых пользователей был разработан 36-часовой курс повышения квалификации «ОС Astra Linux Special Edition 1.7 для начинающих пользователей», который позволил обучить педагогических работников и руководителей работе с новой операционной системой.

«После тщательного анализа рынка ПО мы остановили свой выбор на Astra Linux. Он был обусловлен тем, что эта операционная система является дериативом Debian, который стал одним из наиболее распространённых дистрибутивов семейства Linux. Для Debian существует обширная база знаний, инструкций и поддержки пользователей любого уровня, как и для самой Astra Linux, что значительно упрощает процесс интеграции и обучения. Кроме того, продукты «Группы Астра» разработаны специально для использования в государственных организациях и на объектах критической инфраструктуры», — сказал Алексей Силаев, заместитель директора ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района.

«Мы рады, что образовательные учреждения Фрунзенского района выбрали Astra Linux и ALD Pro для своих задач. Это надежные и безопасные российские решения, которые полностью отвечают требованиям импортозамещения. Успешная реализация проекта станет примером для других регионов, которые стремятся обеспечить технологический суверенитет и высокий уровень защиты», — отметил Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра».

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