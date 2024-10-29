Pango Cars увеличила продажи автомобилей за счет интеграции с сервисами «Яндекса» для бизнеса

Пользователи сервиса Pango Cars получили доступ к более 100 тыс. новых предложений о продаже автомобилей с пробегом. Теперь на онлайн-витрине автоматически публикуются проверенные объявления от дилеров, которые размещают их на сервисе «Авто.ру Бизнес». Обмен данными между площадками настроен с помощью сервисов платформы данных Yandex Cloud. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Сервис по продаже автомобилей Pango Cars появился в 2022 г.. Компания запустила онлайн-витрину, на которой официальные поставщики могут выставлять на продажу собственные автомобили с пробегом. Чтобы расширить ассортимент сервиса и упростить работу дилерам, Pango Cars настроила автоматический обмен данными с цифровой платформой «Авто.ру Бизнес».

Продавцу автомобилей, пользователю «Авто.ру Бизнес», достаточно зайти в личный кабинет и отметить галочкой объявления, которые также будут публиковаться на витрине Pango Cars – публикация запустится автоматически. Дилеры могут использовать площадку как инструмент дополнительного трафика для продажи автомобилей. Для пользователей покупка автомобилей через Pango Cars дает возможность получить продленную гарантию и выгодные условия по кредитованию. Покупатель может связаться с продавцом по телефону или оставить на сайте заявку, чтобы продавец перезвонил ему самостоятельно.

Для быстрой обработки и хранения объявлений Pango Cars использовала сервисы Yandex Cloud. Фотографии автомобиля хранятся на платформе Yandex Cloud в S3. Данные автомобиля хранятся в MongoDB, а данные о пользователе – в Postgres. Classified управляется через Kubernetes.

«Когда мы подключали синхронизацию с «Авто.ру Бизнес», то столкнулись с нетривиальной задачей. Нужно было всего за два месяца «переварить» огромный объем данных – 300 тыс. карточек от пользователей, которые согласились на публикацию своих объявлений на нашей площадке. Коллеги из «Авто.ру Бизнес» передали данные по специально разработанному API. Всю эту информацию мы разместили на платформе Yandex Cloud: фотографии и медиафайлы – в Yandex Object Storage, данные пользователей – в Managed PostgreSQL, а карточки объявлений обработали с помощью Managed Service for MongoDB. В результате проекта с начала 2024 г. клиенты уже оформили через сервис более 18 тыс. кредитов на автомобили – больше, чем в девяти крупнейших банков России», – сказал Борис Цорионов, директор по разработке цифровых сервисов Pango Cars.