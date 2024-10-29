Fix Price автоматизирует работу с командировками: более 9000 поездок в год

Fix Price внедрит новую платформу для управления процессами, связанными с командировками и авансовыми отчетами. Новая система предложит два ключевых улучшения: во-первых, сотрудники смогут бронировать все необходимые элементы поездки — гостиницы, авиаперелеты, такси — на одной платформе, а во-вторых ― оплата всех услуг будет производиться с корпоративного «кошелька», что исключает необходимость авансирования и хранения чеков. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Решение будет интегрировано с внутренними сервисами компании, что позволит автоматически загружать все отчетные документы для бэк-офиса. Это освободит сотрудников от необходимости самостоятельно оформлять отчеты. Все документы будут отправляться на согласование с помощью электронной подписи.

Основными участниками пилотного проекта станут сотрудники службы безопасности и ревизоры, которые чаще всего отправляются в командировки. Полномасштабный запуск процесса намечен на июль 2025 г.

«Новая система значительно упростит процесс оформления командировок для наших сотрудников. Она исключает необходимость авансирования, упрощает подачу отчетных документов и обеспечивает прозрачный мониторинг расходов в режиме реального времени. Учитывая, что в среднем сотрудники Fix Price совершают более 9000 командировок в год и их число постоянно растет, речь идет о существенной оптимизации рутинных задач среди задействованных сотрудников и подразделений», – сказал Антон Максименко, директор по персоналу Fix Price.