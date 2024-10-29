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«Финансовый и организационный консалтинг» выбирает облачную связь для работы на всей территории России

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» улучшает условия работы сотрудников компании «Финансовый и организационный консалтинг» на удаленном доступе за счет единой облачной АТС «Телфин.Офис». Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

«Финансовый и организационный консалтинг» – российская консалтинговая компания, работающая на рынке управленческого, стратегического и инвестиционного консалтинга с 2001 г. Для оперативной связи с клиентами и партнерами из разных городов России компания «Финансовый и организационный консалтинг» перешла на облачную бизнес-телефонию. При этом удалось на 100% сохранить мобильность сотрудников и расширить функциональность корпоративной телефонной сети.

Теперь компания ведет статистику по всем звонкам и запись телефонных разговоров для анализа обращений клиентов и оценки качества их обслуживания. В любой момент для связи с коллегами из другого города России достаточно набрать короткий внутренний номер прямо со своего смартфона. Также удаленно можно подключиться к текущему звонку для консультаций экспертов компании «Финансовый и организационный консалтинг».

«IP-телефония «Телфин» – это полноценная замена традиционной проводной связи. Для нас переход на новую платформу не составил проблем, достаточно было приобрести несколько SIP-аппаратов. Как плюс, появилась возможность использования бесплатных приложений для смартфонов, что позволяет нашим сотрудникам постоянного оставаться на связи в любой точке России и мира», — сказал Дмитрий Сафонов, ИТ-специалист компании «Финансовый и организационный консалтинг».

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