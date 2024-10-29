«Айтеко» завершила проект по созданию офисного пространства для логистического центра Lamoda

«Айтеко» объявила о завершении ремонта и оснащения нового офисного пространства на территории распределительного центра Lamoda.

Проект, реализованный в логистическом «Технопарке Софьино» в Московской области, включал в себя полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Площадь нового офисного пространства распределительного центра составляет 5050 кв. м и рассчитана на 150 офисных рабочих мест и административную инфраструктуру для 800 работников в смену. На объекте, помимо рабочих пространств, для комфорта сотрудников были оборудованы разнообразные функциональные зоны: просторные опенспейсы, переговорные комнаты, гардеробные с современными санузлами и душевыми, столовая с кухней, а также технически оснащенные серверные и кроссовые для обеспечения бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры.

В течение одного года специалистам «Айтеко» удалось выполнить корректировку проектов всех инженерных систем, отделочные работы трех этажей административного здания, а также провести монтаж и пуско-наладку всех ключевых систем: водоснабжение, электроосвещение и электрооборудование, автоматическое пожаротушение и пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, структурированная кабельная система, отопление, вентиляция и кондиционирование, система контроля и управления доступом, а также система видеонаблюдения.

«Новый распределительный центр Lamoda в Софьино обеспечивает рост нашей складской логистики, что позволяет компании расти и сохранять высокий уровень сервиса для клиентов и партнеров. Нам было важно, чтобы объект соответствовал нашим и нормативным требованиям к современному рабочему пространству и был выполнен качественно и в срок. Мы высоко ценим профессионализм команды «Айтеко» и их способность реализовывать сложные проекты», — сказал Максим Самусенко, руководитель службы эксплуатации и капитального строительства Lamoda.

Анна Бойко, директор по развитию корпоративного бизнеса «Айтеко», отметила: «Этот проект демонстрирует нашу способность реализовывать комплексные решения, объединяющие строительную экспертизу и ИТ-компетенции «Айтеко». В нашем фокусе предоставление передовых технологий в области реализации строительных проектов и создания рабочих пространств, помогающих в дальнейшем развитии бизнеса наших клиентов. Сотрудничество с Lamoda всегда очень продуктивно и позволяет нам воплощать в жизнь самые передовые решения для логистики и добиваться впечатляющих результатов».

Помимо комплексного fit-out нового офисного пространства, включающего ремонт и полное оснащение, Айтеко выполнила проекты по оборудованию складских помещений распределительного центра Lamoda. Компания оснастила операционные площади более 28500 кв. м и шестиэтажный мезонин хранения с площадью основания 20000 кв. м технологичными системами безопасности и коммуникаций. В рамках проекта были установлены автоматическая пожарная сигнализация, комплексная система видеонаблюдения, современная система оповещения и управления эвакуацией, а также развернута структурированная кабельная система. Этот комплекс решений не только обеспечивает эффективную работу складского комплекса, но и гарантирует высокий уровень безопасности сотрудников и сохранности товаров, что крайне важно для бесперебойной работы крупного логистического центра.