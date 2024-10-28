«ТрансТелеКом» выбрал российскую платформу видеоконференцсвязи IVA MCU

В ответ на растущую потребность в надёжных и безопасных решениях для видеоконференций компания «ТрансТелеКом» (ТТК) сделала выбор в пользу отечественной платформы видеоконференцсвязи IVA MCU от IVA Technologies.

«ТрансТелеКом» перешел на платформу IVA после замены предыдущего решения от зарубежного вендора, не отвечающего новым стандартам безопасности. С помощью IVA MCU ТТК не только обеспечил видеоконференцсвязью тысячи собственных сотрудников, но и начала предоставлять облачные услуги видеоконференций и проведения вебинаров сторонним организациям. Система оборудована современными инструментами безопасности и шифрования, что гарантирует защиту данных клиентов и корпоративной информации.

Оба проекта демонстрируют высокую надежность и удобство использования платформы IVA MCU, которая масштабируется в соответствии с потребностями бизнеса и обеспечивает высокие стандарты безопасности. И ФГК, и ТТК отмечают значительные улучшения в коммуникациях и управлении процессами после перехода на IVA Technologies.