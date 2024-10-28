Рост интереса к высшему онлайн-образованию: Skillfactory зачислила более тысячи студентов на программы онлайн-магистратур

Школа ИТ-профессий Skillfactory подвела итоги приемной кампании 2024 г., отметив значительный рост интереса к программам высшего онлайн-образования. В 2024 г. абитуриенты подали более 1953 заявлений, и 1121 из них зачислили на программы онлайн-магистратур. Это на 63% больше по сравнению с 2023 г., когда на программы поступило 688 человек. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

С 2022 г. выпускниками совместных онлайн-программ с вузами и Skillfactory стали уже 352 специалиста, а на данный момент обучается 1733 магистра. Таким образом, за три года общее число студентов онлайн-магистратур достигло 2085 человек. Рост популярности программ онлайн-магистратур подтверждает высокий спрос на ИТ-образование и стремление специалистов осваивать новые навыки для успешной карьеры в цифровой сфере.

В 2024 г. Skillfactory расширила партнерство с ведущими российскими университетами для запуска новых программ высшего образования — это дало возможность абитуриентам выбирать направление обучения из 12 магистерских программ, доступных в онлайн-формате. К числу партнеров, таких как МФТИ, МИФИ, ТГУ, УрФУ и РАНХиГС, присоединились СПбПУ и университет «Иннополис».

Программы магистратур пополнились новыми востребованными направлениями в ИТ, такими как машинное обучение, нейронные сети, технологии компьютерного зрения и управление разработкой компьютерных игр. Теперь студенты Skillfactory могут получить высшее образование по множеству актуальных специальностей, охватывающих самые перспективные отрасли. Самыми востребованными программами в 2024 г. стали: разработка программного обеспечения, МИФИ (251 абитуриент зачислен); информационная безопасность, МИФИ (171 абитуриент зачислен); машинное обучение, МИФИ (166 абитуриентов зачислено); науки о данных, МФТИ (96 абитуриентов зачислено); управление IT-продуктом, МФТИ (82 абитуриента зачислено); науки о данных и машинное обучение, ТГУ (81 абитуриент зачислен).

Эти программы ориентированы на потребности современного рынка и предлагают студентам возможность развивать ключевые навыки в быстрорастущих направлениях ИТ, таких как разработка, кибербезопасность, Data Science. Помимо вышеупомянутых программ, сохраняется интерес абитуриентов и к изучению продуктового менеджмента, нейросетей, инструментов генеративного ИИ и геймдизайна. Так, на программу «Управление разработкой компьютерных игр» с Университетом Иннополис уже зачислен 21 абитуриент, и прием заявок продолжается до конца октября 2024 г.

«Вместе с EdTech-партнерами мы анализируем рынок, изучаем появляющиеся профессии, разбираем скиллы и в среднем за полгода создаем новые востребованные программы магистратур, привлекая экспертов из отрасли в качестве преподавателей и консультантов. Это гарантирует актуальность программ и востребованность выпускников — зачастую их забирают на работу уже во время учебных стажировок. Считаем, что такая коллаборация — это большая сила, которая позволяет подготовить достойные кадры для цифровой экономики. А количество студентов — позитивный индикатор с точки зрения потенциальных специалистов, которые будут строить высокотехнологичное будущее», — сказала Дарья Маслова, директор Центра педагогического дизайна и онлайн-обучения Института дистанционного образования ТГУ

Студенты онлайн-магистратур будут решать реальные бизнес-задачи в рамках проектного обучения и сотрудничать с крупными компаниями. Например, среди партнеров: ПЭК, «Росбанк», «Билайн», «МТС Линк», «Новая Школа», Notamedia, WEEEK. Такой подход позволяет не только освоить теоретические знания, но и получить ценный опыт работы в команде и практическую подготовку для дальнейшей карьеры. По окончании обучения выпускники получат диплом магистра государственного образца.

«Онлайн-магистратуры становятся настоящим трендом, что подтверждается почти двукратным увеличением числа зачисленных студентов по сравнению с прошлым годом. Мы запустили семь новых программ в партнерстве с ведущими университетами страны — это открыло многим студентам дополнительные возможности для обучения востребованным направлениям подготовки, начиная с аналитики данных и заканчивая проектированием игр. Разнообразие направлений позволяет каждому выбрать подходящую специализацию, и мы уверены, что такой подход поможет нашим выпускникам успешно адаптироваться к требованиям стремительно развивающегося цифрового мира», — сказал Егор Сорокин, управляющий директор школы ИТ-профессий Skillfactory.