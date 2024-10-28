Компания Goodt представила новую версию аналитической BI-платформы Insight

Российский вендор Goodt (входит в ИТ-холдинг Lansoft) выпустил обновление BI-платформы Insight. Основные изменения в версии 2.3 коснулись конструктора приложений Insight Visual Studio (IVS). Пользователи получили новый режим для быстрого и удобного создания дашбордов и бесконечную рабочую область для визуализации данных. Кроме того, обновление получил модуль Insight Data Platform (IDP), представленный в предыдущей версии.

Релиз 2.3 получил, прежде всего, масштабное обновление конструктора приложений Insight Visual Studio. Разработчики ввели новый режим, в основе которого лежит бесконечный холст. Пользователи получили неограниченную рабочую область на странице и полную свободу для создания дашбордов. Менять расположение и размер виджетов теперь можно не только с помощью разметки, но и мышкой, что существенно ускоряет разработку.

Теперь на одной странице пользователи могут пройти весь цикл создания дашборда от наброска до готового решения с сохранением различных вариантов визуализаций, комментариев и др. контекста без необходимости использовать сторонние решения. Это помогает поддерживать согласованность на разных этапах разработки, видеть полный контекст и быстро вносить изменения используя уже настроенные виджеты.

Упростилась работа с виджетами. Теперь пользователи могут свободно перемещать один или группу виджетов, а также накладывать их друг на друга. Для удобства реализован быстрый доступ к функциям выравнивания и позиционирования через контекстное меню и горячие клавиши. При перемещении виджеты автоматически привязываются к ближайшим направляющим и другим виджетам, упрощая процесс выравнивания.

Появился новый универсальный инструмент – виджет-стикер. Он улучшает процесс совместной работы над дашбордом. С его помощью можно фиксировать информацию, обмениваться комментариями и замечаниями, а также сохранять историю обсуждений и решений. В конструкторе приложений появился Onboarding с полезной информацией о его разделах и новая страница «Главная» с удобной навигацией по разделам.

В модуле Insight Data Platform (IDP) появилась функция «материализация датасетов». С ее помощью можно сохранять набор данных с возможностью обновления по заданному расписанию — это позволяет управлять нагрузкой на внешний источник и получать данные быстрее, чем при запросе напрямую. В Экспертный режим создания метрик датасетов был добавлен функционал конструктора - теперь создавать сложные метрики стало проще благодаря быстрому доступу к полям датасета и популярным SQL-функциям.

Разработчики увеличили производительность сводной таблицы. Она стала работать быстрее и с еще большим количеством строк. Был добавлен новый режим сводной таблицы «плоский», при котором отсутствует группировка измерений, а последовательность строк с данными наследуется из источника.

«Мы понимаем, что аналитика данных – это сложный процесс. При этом для себя ставим цель облегчить работу пользователей и дать им гибкий, удобный и эффективный инструмент. Сейчас ни у кого нет недели или двух для создания отчетов в разных формах и системах. Всё должно быть в одном месте и гибким для анализа. Этот релиз закрывает обширный блок задач наших пользователей и приближает платформу к универсальному продукту, который помогает добиваться новых результатов в вопросах исследования данных», ‒ сказал директор по продукту Insight Константин Саратцев.

В основе Insight лежат собственные разработки компании. Платформа состоит из компонентов IDP, IVS, Insight low-code, а также имеет встроенные ETL-сервисы для сбора, подготовки и трансформации исходных данных.