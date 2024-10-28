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ИИ-автосубтитры для видеомонтажа запустили в России

Функция доступна в новой версии российского видеоредактора «Мовавика Видео». Она с высокой точностью распознает русскую речь в любом видео и работает быстрее зарубежных аналогов. Об этом CNews сообщили представители компании «Мовавика».

Создавать автоматические субтитры в видеоредакторе «Мовавика Видео» просто: речь обрабатывается с помощью искусственного интеллекта и преобразуется в текст «в один клик». Пользователи могут настроить шрифт, цвет и расположение субтитров по своему усмотрению.

Ранее возможность превращения аудио в текст была доступна лишь в платных версиях зарубежных программ. Однако после ухода международных платежных систем эти функции в России перестали быть доступны, и пользователям приходилось вручную вводить текст и подгонять тайминги, чтобы каждая строка показывалась в нужный момент. Такой способ создания субтитров занимал немало времени.

«Используемая в программе нейронная модель специализируется на русском языке – и это большая победа. Потому что с распознаванием русскоязычной речи в зарубежных видеоредакторах всегда возникали сложности, – отметил менеджер продукта «Мовавика Видео» Дмитрий Грипак. – Тестирование на Windows и macOS показало, что в большинстве случаев автоматические субтитры в «Мовавика Видео» работают быстрее и точнее, чем в зарубежных аналогах. Новая функция будет особенно актуальна блогерам, которые снимают короткие вертикальные видео для соцсетей. По нашим данным, 43% пользователей монтируют на компьютере ролики короче 1 минуты».

Автоматические субтитры помогают блогерам получать больший охват и привлекать новую аудиторию. По данным исследования «Яндекс Рекламы», 79% россиян считают, что субтитры делают просмотр роликов более удобным, а 41% зрителей и вовсе смотрят их без звука. Видео с субтитрами лучше воспринимается аудиторией и чаще досматривается до конца.

После обновления в «Мовавика Видео» также стали доступны новые кинематографические спецэффекты и настройка режимов наложения для видео и фото. Кроме того, ускорилась работа со всей коллекцией эффектов. Достаточно навести курсор на понравившийся, и он автоматически отобразится на видео в режиме предпросмотра. Также добавились новые функции для монтажа: для быстрой нарезки можно использовать «Лезвие», а для точной склейки – «Привязку». Как отмечают создатели видеоредактора, программа стала работать быстрее на 30% за счет ускорения Fast Track HD и поддержки процессоров М-семейства от Apple.

Свежая версия видеоредактора «Мовавика Видео» уже доступна как для новых, так и для постоянных пользователей. Тем, кто уже пользуется программой по подписке, достаточно просто обновить ее.

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