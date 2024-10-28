Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве

Российский разработчик и интегратор индустриальных цифровых решений для различных отраслей промышленности Ctrl2GO Solutions объявил о сотрудничестве с отечественным системным интегратором Wone IT. Сотрудничество позволит сформировать комплексное предложение для повышения эффективности промышленных предприятий на базе цифровых решений производителей. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO Solutions.

Продуктовый портфель Wone IT пополнится интеллектуальной системой предиктивной диагностики «Умная Диагностика (SmartDiagnostics)» и системой для управления производственными активами компании SmartEAM. Партнерство поможет выстроить и запустить систему сквозного процесса ТОиР и позволит изменить подход к управлению надежностью.

«Компания Ctrl2GO Solutions активно развивает партнерские отношения с компаниями, фокусирующимися на цифровизации российской промышленности. Сегодня мы наблюдаем значительный интерес к реализации проектов на отечественном программном обеспечении, поэтому мы уверены, что симбиоз амбициозных игроков ускорит технологический прогресс, основанный на аналитике и искусственном интеллекте», – сказал коммерческий директор Ctrl2GO Solutions Сергей Носков.

«Включение решений Ctrl2GO Solutions в наш портфель — это важный шаг для нас как интегратора. Теперь мы можем предложить клиентам передовые системы для управления активами и предиктивной диагностики. Эти технологии помогут нашим заказчикам оптимизировать обслуживание оборудования и повысить его эффективность. Наше партнерство - отличная возможность предложить рынку действительно востребованные решения», - отметил директор департамента Аналитики, больших данных и искусственного интеллекта компании Wone IT Антон Ватов.