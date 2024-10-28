CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве

Российский разработчик и интегратор индустриальных цифровых решений для различных отраслей промышленности Ctrl2GO Solutions объявил о сотрудничестве с отечественным системным интегратором Wone IT. Сотрудничество позволит сформировать комплексное предложение для повышения эффективности промышленных предприятий на базе цифровых решений производителей. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO Solutions.

Продуктовый портфель Wone IT пополнится интеллектуальной системой предиктивной диагностики «Умная Диагностика (SmartDiagnostics)» и системой для управления производственными активами компании SmartEAM. Партнерство поможет выстроить и запустить систему сквозного процесса ТОиР и позволит изменить подход к управлению надежностью.

«Компания Ctrl2GO Solutions активно развивает партнерские отношения с компаниями, фокусирующимися на цифровизации российской промышленности. Сегодня мы наблюдаем значительный интерес к реализации проектов на отечественном программном обеспечении, поэтому мы уверены, что симбиоз амбициозных игроков ускорит технологический прогресс, основанный на аналитике и искусственном интеллекте», – сказал коммерческий директор Ctrl2GO Solutions Сергей Носков.

«Включение решений Ctrl2GO Solutions в наш портфель — это важный шаг для нас как интегратора. Теперь мы можем предложить клиентам передовые системы для управления активами и предиктивной диагностики. Эти технологии помогут нашим заказчикам оптимизировать обслуживание оборудования и повысить его эффективность. Наше партнерство - отличная возможность предложить рынку действительно востребованные решения», - отметил директор департамента Аналитики, больших данных и искусственного интеллекта компании Wone IT Антон Ватов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Интеграция технологического надзора с Порталом госуслуг обошлась в 710 миллионов

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Космические силы США вводят в строй систему для подавления спутников России и Китая

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: