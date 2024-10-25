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В пензенских селах и поселках «МегаФон» расширил зону 4G-покрытия

Абоненты «МегаФона» могут пользоваться госуслугами, общаться с родными по видеосвязи, читать новости в соцсетях на средней скорости до 40 Мбит/с. Инженеры провели масштабную модернизацию сети в малых населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы затронули 60 сел и поселков Пензенской области. Связисты запустили дополнительный низкочастотный слой LTE, что позволило увеличить площадь распространения сигнала 4G как в центре, так и на окраинах поселений. Специалисты выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным на улице и внутри помещений.

Селяне уже оценили комфорт в использовании цифровых сервисов. В октябре 2024 г. жители расходовали на 10% больше дата-трафика, чем за аналогичный период в 2024 г. При этом в среднем в месяц обладатели зеленых SIM-карт в малых населенных пунктах потребляют в Сети свыше 10 тыс. ТБ, что сопоставимо с беспрерывным просмотром фильмов в формате 4K в течение века.

«Быстрый мобильный интернет — неотъемлемый атрибут комфортной жизни. Как показывает обезличенная статистика, в 2024 г. пензенцы стали на 30% активнее пользоваться онлайн-ресурсами. На сельскую местность приходится 23%. Проведенный апгрейд телеком-оборудования позволяет жителям даже в периоды пиковых нагрузок с комфортом дистанционно учиться и работать, играть и смотреть видео в высоком разрешении без задержек, — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.

В 2024 г. инженеры компании модернизировали свыше 100 объектов связи в регионе, а также ввели в эксплуатацию новые базовые станции в Пензе, Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове, и поселениях, в которых живут от 500 до 1500 человек.

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