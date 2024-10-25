МТС оцифровала родовое село династии промышленников Демидовых

МТС сообщает о расширении сети в Дубенском районе Тульской области. В результате проведенных работ высокоскоростной интернет накрыл село Новое Павшино, родовые места династии промышленников Демидовых. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в центре села Новое Павшино, благодаря чему скорости мобильного интернета там выросли до 50 Мбит/с. Это позволяет местным жителям пользоваться всеми современными цифровыми сервисами и возможностями.

Новое Павшино известно тем, что здесь в 1624 г. родился Демид Антюфеев, отец Никиты Демидова, родоначальника династии крупных промышленников. Село образовалось из переселенных жителей Тулы для работ на бывших тогда в этой местности заводов Демидовых. По преданию, здесь крестьянином был найден клад заводчика, за который в XVIII веке была построена местная колокольня. В селе сохранился помещичий дом, на картах обозначенный как «Дом Демидовых», частично разрушенная колокольня, объект культурного наследия регионального значения, недалеко можно найти остатки заводской плотины.

Запуск высокоскоростного интернета LTE позволит краеведам и любителям истории добраться по навигатору и исследовать Новое Павшино и его окрестности с помощью исторических порталов, а историкам и археологам провести раскопки, и пополнить коллекции после находки чугунной пушки в 70-х годах.

«Высокоскоростной мобильный интернет позволит популяризировать эти места, разработать и представить родовое село как бренд основоположника династии Демидовых. Через оцифровку исторического наследия можно развивать туризм, проводить краеведческие, образовательные, промышленные конференции или вебинары на базе российского МТС Линк. Например, организовать «Демидовские чтения», - сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.