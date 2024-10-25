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МТС обеспечила связью смоленский поселок Красный, входящий в сотню исторических городов России

МТС сообщает о запуске дополнительного телеком-оборудования в поселке городского типа Красный Смоленской области, который входит в сотню исторических городов России. Теперь в населенном пункте появилось бесшовное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование в центре поселка, где проживает более 3000 человек. После проведенных работ скорость мобильного интернета выросла здесь в два раза, обеспечив стабильным покрытием жилые дома, администрацию, школы, детские сады, центральную районную больницу, краеведческий музей и другие объекты.

Поселок Красный находится в 45 километрах от Смоленска, он известен как город Красен с 1165 г. Красный входит в сотню исторически значимых городов России. Здесь в 1812 г. произошли два крупных сражения Отечественной войны. В память об этих событиях на въезде в поселок установлена чугунная колонна высотой 26 метров, восстановленная по проекту монумента архитектора Антонио Адамини.

Монумент привлекает туристов своей необычной историей. Он один из семи, разработанных и установленных в едином стиле в бытность Российской империи, утраченных впоследствии и теперь восстанавливаемых. Такие же можно сегодня увидеть в Лопатинском саду Смоленска, в белорусском Полоцке, Бородино под Москвой, в Малоярославце Калужской области.

«У монумента чтят памятные даты, в Красный приезжают историки и краеведы, в том числе и те, кто занимается восстановлением подобных памятников в других местах. Чтобы туристы могли поделиться впечатлениями в соцсетях, а исследователи увидеть своими глазами детали этой огромной конструкции и поделиться фото и видео в сети, мы усилили сеть LTE в Красном. Теперь сюда можно организовывать туристические маршруты и проводить образовательные и исследовательские мероприятия онлайн», - сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Также в зону усиленного сигнала МТС после проведенных работ вошли села Большая Добрая, Уварово, Сорокино, Шевнево, Новоселки, Маньково, автодороги Красный-Гусино с выходом на федеральную трассу М1 и дорогу Красный-Ляды.

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