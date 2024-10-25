«МегаФон» ускорил интернет для туристов в Переславле – Залесском

Десятки тысяч туристов, а также местные жители Переславля-Залесского смогут без проблем обмениваться моментальными фото и видео, исследовать культурные достопримечательности и пользоваться мобильным интернетом на более высокой скорости — до 50 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» модернизировали телеком инфраструктуру в историческом центре города и на его окраинах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Переславль-Залесский впервые упоминается в древних летописях в 1152 г., город является родиной Александра Невского, именно здесь Петр I заложил первый русский флот на Плещеевом озере. Центром древнего поселения являются шесть монастырей, множество церквей, в том числе храмовый ансамбль Спасо-Преображенского собора XII века — одного из немногих уцелевших памятников архитектуры Северо-Восточной Руси домонгольского периода.

Связисты установили дополнительное оборудование, чтобы увеличить максимальную скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей и гостей древнего города. Сразу после работ потребление дата‑трафика местными пользователями выросло на 10%.

Благодаря обновленной инфраструктуре «МегаФона» во время прогулок посетители многочисленных музеев и памятников исторической культуры смогут без проблем делиться новыми впечатлениями в соцсетях, общаться с близкими по видеосвязи и проводить прямые эфиры.

С помощью онлайн-гидов путешественники смогут узнать, как Петр I построил потешную флотилию на озере, а загрузившиеся за пару секунд онлайн‑карты помогут отыскать Горицкий монастырь, где в Успенском соборе хранится знаменитый многоярусный иконостас в стиле елизаветинского барокко.

«Суммарно за год объем данных, переданных нашими абонентами в Переславле-Залесском, увеличился на 36%, а город посетило на 42% больше туристов, чем в 2023. В среднем активный турист ежедневно потребляет 300‑350 МБ трафика, и эта цифра постоянно растет. Поэтому мы регулярно проводим работы по модернизации сети в местах притяжения путешественников, где в интернет с мобильных устройств могут одномоментно выходить сотни пользователей», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

В 2024 г. это не первое улучшение мобильной сети на маршруте «Золотое кольцо». Новое качество мобильного интернета стало доступным и в других городах данного туристического направления — в Ярославле, Ростове Великом и Угличе.