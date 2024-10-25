«Группа Астра» и «Айтеко.Cloud» объявили о сотрудничестве

Российский разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» и компания «Айтеко.Cloud» подписали партнерское соглашение. Провайдер развивает направление поставки ПО, и благодаря партнерству с участником рынка в области ПО компания сможет предложить комплексные ИТ-решения, которые способны закрыть ключевые потребности заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Согласно договоренностям «Айтеко.Cloud» получает право на пресейл, продажу, установку и техническую поддержку решений вендора. Теперь заказчики компании смогут заменить продуктами «Группы Астра» иностранные решения в своих ИТ-инфраструктурах, обеспечивая независимость и безопасность критически важных сервисов. На сегодняшний день клиентам доступны сразу девять решений из продуктового портфеля «Группы Астра»: ОС Astra Linux, VDI-решение Termidesk, ПК СВ «Брест», средство резервного копирования и восстановления данных RuBackup, корпоративный почтовый сервер RuPost, СУБД Tantor, служба каталогов ALD Pro и две инфраструктурные платформы VMmanager и BILLmanager.

«Сотрудничество с «Айтеко.Cloud» открывает новые возможности для обеих компаний, позволяя нам предложить клиентам улучшенные сервисы и решения на основе современных облачных технологий. Мы намерены работать над созданием интеграционных решений и расширением спектра услуг, что позволит повысить эффективность бизнес-процессов и улучшить качество обслуживания клиентов. Помимо этого, наша компания поддерживает клиентов облачных провайдеров в соблюдении всех норм российского законодательства по обработке и хранению данных, не требуя дополнительных затрат и снижая риски», — сказал Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами «Группы Астра».