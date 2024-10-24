Завершен пилотный проект внедрения системы обходов Набережночелнинского КБК

Специалистами НПП «СпецТек» совместно с заказчиком завершен пилотный проект внедрения информационной системы управления обходами оборудования ЗАОр «НП НЧ КБК им. С. П. Титова». Система создана с использованием мобильного приложения TRIM. Об этом CNews сообщили представители НПП «СпецТек».

Проект стал этапом развития информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования, функционирующей на предприятии с мая 2018 г., и также созданной на основе программного комплекса TRIM. В ходе эксплуатации ИСУ ТОиР руководству предприятия стала очевидна потребность в усилении контроля за выполнением обходов оборудования, повышении их выполняемости и оперативности передачи данных о результатах обходов из производственной зоны, а также достоверности этих данных.

В этой связи руководством Набережночелнинского КБК было принято решение о начале проекта внедрения многопользовательской информационной системы для распределенного сбора, учета и упорядочения данных о результатах обходов, осмотров оборудования и контроля технических параметров. Пилотным объектом стало подразделение «Бумажная фабрика», а точнее – размольно-подготовительный отдел БФ, в котором осуществляется подготовка макулатурной массы для производства бумаги.

Проектной документацией на систему управления обходами предусмотрена архитектура, включающая в себя мобильные устройства для непосредственных исполнителей обходов, десктопные рабочие места для специалистов, создающих маршруты обходов, планировщиков обходов и администраторов системы, а также NFC-метки для радиочастотной идентификации объектов осмотра, размещаемые непосредственно на оборудовании.

Для целей проекта заказчик закупил и предоставил исполнителю мобильные устройства под управлением ОС Android, приобрел NFC-метки и разместил их на оборудовании, предоставил перечень контролируемых параметров и точек контроля в соответствии с чек-листами, заполняемыми обходчиками, подготовил и передал исполнителю шаблоны аналитических отчетных форм, которые должны быть реализованы в системе. В качестве десктопных рабочих мест были задействованы рабочие места ИСУ ТОиР.

Со своей стороны НПП «СпецТек» (исполнитель) установил информационные связи объектов осмотра в базе данных ИСУ ТОиР с NFC метками, развернул и настроил на мобильных устройствах приложение TRIM-Mobile, поддерживающее идентификацию оборудования по NFC-метке, ввод значений параметров и эксплуатационных состояний, заполнение электронных чек-листов визуального осмотра оборудования, регистрацию дефектов/отказов с фотофиксацией, создание заявки на выполнение работ по состоянию (устранению дефектов) и другие операции обходчика. Поставил заказчику бессрочную лицензию на использование TRIM-Mobile в объеме на 20 пользователей. Создал базу данных системы с информацией по обходам и осмотрам оборудования. Разработал аналитические отчетные формы. Провел подготовку пользователей и разработал для них руководство по работе с мобильным TRIM.

В итоге пилотного проекта создана система управления обходами с количественными параметрами: маршрутов обходов – пять, объектов эксплуатации в рамках одного обхода – не более 20, не более 10 точек контроля для одного объекта эксплуатации, точек идентификации объектов эксплуатации – 70, мобильных устройств в системе – пять, аналитических и отчетных форм – восемь.

Созданная система обеспечила автоматизацию процессов сбора данных при обходах с минимизацией влияния человеческого фактора на полноту и достоверность данных, учет результатов обходов в режиме реального времени. Предполагается дальнейшее расширении системы с охватом других участков и подразделений.